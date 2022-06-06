50 Сent сравнил Мадонну с гуманоидом из-за ее нового фото

Очередная порция откровенных фото 63-летней певицы не оставила рэпера, острого на язык, равнодушным. Правда, в этот раз он обошелся без прямых оскорблений, ограничившись красноречивыми картинками.

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46-летний американский рэпер и актер 50 Cent, некогда уже повздоривший с Мадонной из-за ее откровенных фотографий и даже вынужденный просить прощения, снова сделал оскорбительный выпад в сторону 63-летней артистки. В этот раз поводом послужил снимок Мадонны, на котором она позирует, сидя на кровати с расставленными ногами, и демонстрирует на камеру свое черное белье. На ней – солнцезащитные очки вытянутой вверх формы, которые делают ее лицо немного "космическим".

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"Надеюсь, она не заставляла своих детей делать это фото. LOL в 63, кто-нибудь, скажите ей, чтобы она расслабилась, пожалуйста", – подписал он снимок, которым певица ранее поделилась на своей странице, а также добавил три фото инопланетян, намекая на явное сходство знаменитости с представителями внеземных цивилизаций.

О реакции Мадонны на новый укол от рэпера пока не сообщается.

Ранее певица неоднократно подвергалась критике за то, что чрезмерно увлекается редактированием фото, чтобы срыть возрастные изменения, однако папарацци сумели сфотографировать звезду без фильтров.

Напомним, 16-летний сын Мадонны повторил ее образ, появившись на модном показе в красном платье с глубоким декольте. В таком же виде сама артистка щеголяла в июне 1993 года.