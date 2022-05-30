16-летний сын Мадонны в платье повторил образ матери 30-летней давности

Мадонна поделилась фотографиями сына в платье на своей странице в соцсети. Она испытывает гордость за отпрыска.

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16-летний приемный сын Мадонны Дэвид Банда продолжает эпатировать публику не хуже самой певицы. Так, недавно он появился на светском мероприятии в платье, в точности повторив образ артистки 30-летней давности, сообщают западные таблоиды.

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Мать и сын приехали на арену Barclays Center, где проходил бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Мадонна была в черном спортивном мешковатом костюме от коллаборации Balenciaga x Adidas, завершив образ традиционным обилием цепочек, солнцезащитными очками и кожаными перчатками.

Дэвид же появился в платье той же коллаборации, что и его приемная мать. На нем было красное длинное платье с V-образным вырезом. К нему Банда подобрал черную сумку и черные кроссовки с белой подошвой, а также солнцезащитные очки.

Светские обозреватели сразу же разыскали снимки Мадонны за 21 июня 1993 года, где артистка щеголяла в очень похожем платье. В Сети некоторые пользователи даже в шутку предположили, что подросток достал со шкафа ее старый наряд.

Ранее Дэвид Банда уже появлялся на публике в платье. Более того, юноша не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, а его знаменитая мать во всем поддерживает подростка.

Всего у певицы шестеро детей: двое родных и четверо приемных. Кроме Дэвида в Малави она удочерила Мерси, которой недавно исполнилось 16 лет и девятилетних близнецов Эстер и Стеллу.