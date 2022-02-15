Мадонна показала фото приемного сына в платье
Дэвид Банда позировал в наряде чирлидерши
63-летняя Мадонна опубликовала новую порцию снимков, которые вызвали недоумение у фанатов. Она сфотографировалась вместе с приемным сыном Дэвидом Бандой, который нарядился в платье участницы группы поддержки и подписала снимки "Это день сына!". Также певица посетила выставку своего старшего сына Рокко Ричи.
День всех влюбленных Мадонна провела не со своим бойфредом Ахалмаликом Уильямсом, а посвятила праздник своим детям, а точнее, сыновьям.
Сначала она позировала со своим приемным 16-летним сыном Дэвидом Бандой, которого когда-то усыновила в Малави. Юноша появился рядом с певицей в странном наряде, который состоял из платья чирлидерши, пластиковых рожек и сетчатых перчаток.
А потом поп-дива отправилась на персональную выставку своего старшего сына Рокко Ричи, которого родила от британского режиссера Гая Ричи.
Долгое время мать и сын не общались. Он даже удалил все свои страницы в соцсетях, чтобы Мадонна не знала, чем он занимается и не комментировала его посты. Рокко переехал в Лондон к отцу.
Впрочем, в последнее время, похоже, отношения Рокко и Мадонны стали налаживаться – отдыхали вместе в Альпах и их часто видели вместе на вечеринках.
Но страницы в соцсетях он так и не восстановил. Недавно юноша попробовал себя в модельном бизнесе и стал серьезно заниматься живописью.
Мадонна уже несколько раз писала в соцсетях, что очень гордится сыном.
Напомним, ранее дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес, снялась для рекламной кампании нижнего белья певицы Рианны.
Всего у певицы шестеро детей: двое родных и четверо приемных. Кроме Дэвида в Малави она удочерила Мерси, которой недавно исполнилось 16 лет и девятилетних близнецов Эстер и Стеллу.