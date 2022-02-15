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Мадонна показала фото приемного сына в платье

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Фото: Instagram madonna | Мадонна и Дэвид Банда

Дэвид Банда позировал в наряде чирлидерши

63-летняя Мадонна опубликовала новую порцию снимков, которые вызвали недоумение у фанатов. Она сфотографировалась вместе с приемным сыном Дэвидом Бандой, который нарядился в платье участницы группы поддержки и подписала снимки "Это день сына!". Также певица посетила выставку своего старшего сына Рокко Ричи.

День всех влюбленных Мадонна провела не со своим бойфредом Ахалмаликом Уильямсом, а посвятила праздник своим детям, а точнее, сыновьям.

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Фото: Instagram madonna
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Мадонна и Дэвид Банда
Фото: Instagram madonna

Сначала она позировала со своим приемным 16-летним сыном Дэвидом Бандой, которого когда-то усыновила в Малави. Юноша появился рядом с певицей в странном наряде, который состоял из платья чирлидерши, пластиковых рожек и сетчатых перчаток.

А потом поп-дива отправилась на персональную выставку своего старшего сына Рокко Ричи, которого родила от британского режиссера Гая Ричи.

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Рокко Ричи за работой
Фото: Instagram madonna
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Мадонна у картин сына

Долгое время мать и сын не общались. Он даже удалил все свои страницы в соцсетях, чтобы Мадонна не знала, чем он занимается и не комментировала его посты. Рокко переехал в Лондон к отцу.

Впрочем, в последнее время, похоже, отношения Рокко и Мадонны стали налаживаться – отдыхали вместе в Альпах и их часто видели вместе на вечеринках.

Но страницы в соцсетях он так и не восстановил. Недавно юноша попробовал себя в модельном бизнесе и стал серьезно заниматься живописью.

Мадонна уже несколько раз писала в соцсетях, что очень гордится сыном.

Напомним, ранее дочь Мадонны, 25-летняя Лурдес, снялась для рекламной кампании нижнего белья певицы Рианны.

Всего у певицы шестеро детей: двое родных и четверо приемных. Кроме Дэвида в Малави она удочерила Мерси, которой недавно исполнилось 16 лет и девятилетних близнецов Эстер и Стеллу.