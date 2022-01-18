Дочь Мадонны снялась в откровенной рекламе нижнего белья от Рианны

Лурдес Леон позировала в кампейне бельевого бренда Savage x Fenty

Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty, который принадлежит певице. Об этом пишет Paper Mag.

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Дочь Мадонны, Лурдес Леон, продолжает свою модельную карьеру и сотрудничество с Рианной, чей бельевой бренд Savage x Fenty становится все более популярным.

[ + – ] Рекламные снимки для Savage x Fenty Фото: Instagram/badgalriri

Новую фотосессию приурочили к Дню святого Валентина. В фотосессии также приняли участие Тесс Макмиллан, Куанна Чейсингхорс, которую в конце прошлого года назвали главной восходящей звездой среди моделей, и другие. Новую кампанию Рианна назвала Love On The Edge ("Любовь на грани").

[ + – ] Рекламные снимки для Savage x Fenty Фото: Instagram/badgalriri

Сотрудничать с брендом певицы Лурдес начала в прошлом году, когда приняла участие в показе марки. Причем показ эксклюзивно транслировался на Amazon Prime Video, а в шоу приняли участие такие звезды подиума, как Ирина Шейк, сестры Хадид и Эмили Ратаковски.

За музыкальное сопровождение отвечали Рикки Мартин, Эрика Баду и сама Рианна.

А в этом году уже откроется первый магазин бренда в Лас-Вегасе.

[ + – ] Рианна для Savage x Fenty

Напомним, 25-летняя Лурдес Леон – дочь Мадонны и танцора Карлоса Леона. Пара рассталась вскоре после рождения девочки.

Лурдес в интервью рассказывала, что с юности хотела вырваться из-под контроля властной матери и потому сама оплачивает свои расходы. Она призналась, что пока не задумывалась о замужестве и о рождении детей, а свободное время тратит на занятия йогой и путешествия. А расслабляется благодаря курению марихуаны.

Ее расстраивают негативные отзывы в соцсетях, а потому, опубликовав очередную откровенную фотосессию, она закрыла комментарии.