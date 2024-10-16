Хайди Клум раскритиковали за съемку в нижнем белье с дочерью (фото, видео)

Это не первый раз, когда дуэт рекламирует белье. Старший ребенок Хайди пошла по ее стопам, строя модельную карьеру.

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51-летнюю немецкую топ-модель Хайди Клум раскритиковали за съемку в нижнем белье с 20-летней дочерью Лени. Об этом пишет Page Six.

Клум и ее старшая дочь столкнулись с негативной реакцией на то, что они вместе позировали в очередной рекламной кампании нижнего белья.

Мама и дочь носили разные комплекты белья, улыбаясь на фотографиях, которые рекламируют осенне-зимнюю коллекцию Intimissimi.

Хайди Клум с дочерью Лени

51-летняя Хайди и 20-летняя Лени также сняли видео, в котором они по очереди использовали старую камеру, чтобы записать друг друга, демонстрируя свои изгибы в нижнем белье и касаясь ткани на кружевных комплектах друг друга.

"Кружево, которое льстит, поддержка, которая дает силы — из поколения в поколение, #intimissimi отмечает каждую грань женственности", — подписал ролик итальянский бренд.

Хайди Клум с дочерью Лени

Лени также опубликовала фотографии со съемок в своем аккаунте в Instagram, написав: "Наша новая кампания @Intimissimiofficial вышла! Смотрите новую коллекцию онлайн и во всех магазинах Intimissimi!"

Хайди Клум с дочерью Лени

Хайди давно закрыла комментарии к своим публикациям в Instagram, но и Лени, и бренд белья подверглись критике из-за снимков.

"Только я считаю, что это немного странно? Например, кто одевается в нижнее белье вместе со своей мамой и танцует вокруг, фотографируя? Не знаю..." — прокомментировала одна особа.

"Должен сказать, что эта реклама немного странная", — добавил кто-то другой.

Напомним, Лени Клум и Хайди Клум снялись в другой рекламе нижнего белья.

Также Фокус писал о 20-м дне рождения Лени Клум.