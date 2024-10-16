Гайді Клум розкритикували за зйомку у спідній білизні з донькою (фото, відео)

Це не вперше, коли дует рекламує білизну. Старша дитина Гайді пішла її стопами, будуючи модельну карʼєру.

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51-річну німецьку топмодель Гайді Клум розкритикували за зйомку в спідній білизні з 20-річною донькою Лені. Про це пише Page Six.

Клум та її старша донька зіткнулися з негативною реакцією на те, що вони разом позували в черговій рекламній кампанії спідньої білизни.

Мама та донька носили різні комплекти білизни, посміхаючись на фотографіях, які рекламують осінньо-зимову колекцію Intimissimi.

Гайді Клум з донькою Лені

51-річна Хайді та 20-річна Лені також зняли відео, у якому вони по черзі використовували стару камеру, щоб записати одна одну, демонструючи свої вигини в спідній білизні та торкаючись тканину на мереживних комплектах одна одної.

"Мереживо, яке лестить, підтримка, яка дає сили – з покоління в покоління, #intimissimi відзначає кожну грань жіночності", – підписав ролик італійський бренд.

Гайді Клум з донькою Лені

Лені також опублікувала фотографії зі зйомок у своєму акаунті в Instagram, написавши: "Наша нова кампанія @Intimissimiofficial вийшла! Дивіться нову колекцію онлайн та у всіх магазинах Intimissimi!"

Гайді Клум з донькою Лені

Гайді давно закрила коментарі до своїх публікацій в Instagram, але і Лені, і бренд білизни зазнали критики через знімки.

"Чи тільки я вважаю, що це трохи дивно? Наприклад, хто одягається в спідню білизну разом зі своєю мамою і танцює навколо, фотографуючи? Не знаю…" — прокоментувала одна особа.

"Мушу сказати, що ця реклама трохи дивна", — додав хтось інший.

Нагадаємо, Лені Клум та Гайді Клум знялися в іншій рекламі спідньої білизни.

Також Фокус писав про 20-й день народження Лені Клум.