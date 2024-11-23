Найчарівніше кафе перетворилося на "кошмар із туристами": місцеві обурені впливом TikTok

Закладу громадського харчування на півночі Лондона вже понад 20 років і найчастіше туди ходили ті, хто поруч живе. Тепер, завдяки вірусним роликам у мережі, там величезні черги.

Одне з найчарівніших кафе Лондона перетворилося на "кошмар, наповнений туристами". Усе через вплив соціальної мережі TikTok. Про це йдеться в матеріалі Metro.

В епоху соціальних мереж будь-яке місце за одну ніч може перетворитися з "прихованої перлини" на одне з найбільш трендових. З одного боку це добре, але іноді може розлютити постійних відвідувачів, які полюбили заклад за відсутність натовпу і затишок.

Нещодавньою "жертвою" цієї тенденції стало кафе Queen's Wood Cafe на півночі Лондона. Колись це було тихе місце для відпочинку серед лісу, але за останні кілька тижнів усе змінилося завдяки рекомендаціям у соціальних мережах.

Користувачі TikTok прозвали це місце "найчарівнішим кафе Лондона", де можна зануритися в минуле. Тепер, коли місце почали масово відвідувати туристи, місцеві жителі почали скаржитися, що заклад було зіпсовано, адже більше не є прихованою перлиною.

"Колись прихована перлина, а тепер просто чергова черга, що набила оскому в Instagram". Чарівне кафе тепер просто чергова точка соціальних мереж — так шкода", — розповіла в ролику одна з відвідувачок Лаура Кольчаго.

У коментарях знайшовся користувач, який проживає на сусідній вулиці і він розлючений через те, що унікальне місце втратило свою особливість. Він багато років вважав Queen's Wood Cafe священним куточком, де можна усамітнитися і де практично немає відвідувачів.

"TikTok зруйнував культуру харчування в Лондоні", — написав ще один коментатор.

Примітно, що кав'ярня відкрилася понад 20 років тому, проте тільки зараз стала популярною не тільки серед місцевих жителів. Там можна скуштувати домашню їжу, випічку і просто випити смачної кави.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що після публікації кумедного ролика в TikTok люди розкупили в магазинах усі цукерки. Перед магазином солодощів утворилися довжелезні черги, адже покупці хочуть спробувати "новинку". Виробник цукерок повідомляє, що продукції вже немає навіть на складі.