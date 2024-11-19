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Стиль життя

Гайді Клум показала рідкісні кадри із сином Генрі (фото, відео)

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Фото: Heidi Klum/Instagram | Гайді Клум із сином Генрі

Знаменитість народила чотирьох дітей. Троє з них зʼявилися у шлюбі зі співаком Сілом.

51-річна німецька топмодель Гайді Клум показала рідкісні кадри з 19-річним сином Генрі. Відео та фото зірка подіумів та екрану поділилася в Instagram.

Гайді навідала сина в коледжі на вихідних.

"В гостях у Генрі в коледжі. Сімейний час", — написала німецька знаменитість.

У каруселі кадрів видно, як Генрі встановив різдвяні прикраси у своїй кімнаті в гуртожитку, поцілував маму в щоку та грав у шахи з братами та сестрами.

Гайді Клум також поділилася фотографіями багатьох страв, які вони їли під час подорожі.

Топмодель також опублікувала знімок, на якому пригортається до чоловіка Тома Каулітца.

Гайді Клум з родиною

У червні 2024 юнак закінчив школу, після чого вступив до коледжу.

Модель народила Генрі у 2005 році, коли була одружена з тодішнім чоловіком Сілом, а потім сина Йогана, 17, і доньку Лу, ​​15, у 2006 і 2009 роках відповідно.

Гайді Клум та Сіл Fullscreen
Гайді Клум та Сіл
Фото: Getty Images

Вона також є мамою 20-річної дочки Лені від попереднього роману з італійським бізнесменом Флавіо Бріаторе.

Сіл усиновив старшу дитину екскоханої у 2009 році, через чотири роки після весілля пари на пляжі в Мексиці.

Нагадаємо, Гайді Клум розкритикували через зйомку у спідній білизні з донькою Лені.

Також Фокус писав про образ Гайді Клум на Геловін-2024.