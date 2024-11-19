Хайди Клум показала редкие кадры с сыном Генри (фото, видео)

Знаменитость родила четверых детей. Трое из них появились в браке с певцом Силом.

51-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум показала редкие кадры с 19-летним сыном Генри. Видео и фото звезда подиумов и экрана поделилась в Instagram.

Хайди навещала сына в колледже на выходных.

"В гостях у Генри в колледже. Семейное время", — написала немецкая знаменитость.

В карусели кадров видно, как Генри установил рождественские украшения в своей комнате в общежитии, поцеловал маму в щеку и играл в шахматы с братьями и сестрами.

Хайди Клум также поделилась фотографиями многих блюд, которые они ели во время путешествия.

Топ-модель также опубликовала снимок, на котором прижимается к мужу Тому Каулитцу.

Хайди Клум с семьей

В июне 2024 года юноша окончил школу, после чего поступил в колледж.

Модель родила Генри в 2005 году, когда была замужем за тогдашним мужем Силом, а затем сына Иоханна, 17, и дочь Лу, 15, в 2006 и 2009 годах соответственно.

Хайди Клум и Сил Фото: Getty Images

Она также является мамой 20-летней дочери Лени от предыдущего романа с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе.

Сил усыновил старшего ребенка экс-возлюбленной в 2009 году, через четыре года после свадьбы пары на пляже в Мексике.

Напомним, Хайди Клум раскритиковали из-за съемки в нижнем белье с дочерью Лени.

Также Фокус писал об образе Хайди Клум на Хэллоуин-2024.