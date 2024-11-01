51-летняя супермодель Хайди Клум стала королевой Хэллоуина 2024 (фото, видео)

Хайди Клум в Ночь всех святых удивила поклонников своим "сказочным" костюмом. Она повторила образ героев из фильма Стивена Спилберга.

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Знаменитая немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум вместе со своим мужем Томом Каулитцем удивили публику невероятным парным костюмом на Хэллоуин. Пара выглядела неузнаваемо, перевоплотившись в инопланетян, сообщает Daily Mail.

Она доказала, что корона королевы Хэллоуина по-прежнему принадлежит ей, пройдя по красной дорожке на своей вечеринке, которая прошла в отеле Hard Rock в Нью-Йорке.

Хайди Клум и Том Каулитц, Хэллоуин 2024 Фото: Getty Images

31 октября 51-летняя супермодель торжественно появилась на своей знаменитой ежегодной вечеринке в честь Хэллоуина вместе с 35-летним музыкантом, одетыми, как герои из культового фильма Стивена Спилберга 1982 года "Инопланетянин". Хайди-инопланетянка была одета в прозрачное платье-комбинацию с цветочным узором, ярко-красную шаль и меховый шарфик. Кроме того, героиня Клум была в белокуром парике, немного похожем на ее настоящие волосы, и черной шляпе-котелке, украшенной розовым цветком. У гламурной инопланетянки с эффектным макияжем на шее красовалось жемчужное ожерелье.

Между тем, инопланетянин Каулитца был полностью "голым", совсем как тот, которого обнаружили маленькие дети Эллиот и Герти на Земле, по сюжету картины Спилберга. Во время демонстрации своих костюмов Каулитц и Клум использовали пульт дистанционного управления, чтобы махать руками и указывать пальцами, воссоздавая культовую сцену из фильма.

Известно, что в этом году Клум начала готовиться к вечеринке задолго до Хэллоуина. Она держала в тайне свой выбор персонажа, но иногда делилась с поклонниками процессом подготовки невероятного костюма.

Нужно отметить, что Хайди на Хэллоуин-2024 превзошла свои бесчисленные образы прошлых лет. Среди ее самых запоминающихся — гиперреалистичный образ скользящего червяка 2022 года и ее трансформация в потрясающего павлина в 2023-м.

Хайди Клум в костюме червяка, 2022 год Фото: Getty

Хайди Клум в костюме павлина, 2023 год Фото: Heidi Klum/Instagram

Ранее, 24 октября, Хайди Клум продемонстрировала стройную фигуру в ярком мини-платье. Многодетная мама следит за собой и выглядит очень молодо.