51-летняя Хайди Клум продемонстрировала стройную фигуру в ярком мини-платье (фото)

Хайди Клум получила очередную награду. Многодетная мама следит за собой и выглядит очень молодо.

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Немецкая супермодель, актриса Хайди Клум в шикарном наряде привлекла всеобщее внимание, прибыв в среду, 23 октября, на церемонию вручения премии Blauer Panther TV & Streaming Awards 2024 в BMW Welt в Мюнхене, сообщает Daily Mail.

51-летняя модель, победившая в категории "Развлечения", продемонстрировала очень стройную фигуру в ярко-розовом мини-платье с длинным шлейфом.

Хайди Клум в Мюнхине Фото: Getty Images

Свой гламурный образ Хайди дополнила серебристыми босоножками с ремешками на высоких каблуках. Из украшений на ней были кольца с крупными бриллиантами и ослепительное ожерелье. Хайди уложила свои светлые локоны мягкими волнами и нанесла сияющий макияж. Звезда мило улыбалась публике, с гордостью демонстрируя свою награду.

Хайди Клум Фото: Getty Images

Недавно модель устроила один из своих самых откровенных показов со своей 20-летней дочерью Лени, вместе позируя в нижнем белье для последней осенне-зимней кампании Intimissi. За эту рекламную фотосессию многие поклонники раскритиковали Клум, назвав снимки "не совсем пристойными".

Личная жизнь Хайди Клум

Топ-модель Хайди Клум была замужем несколько раз и имела в своей жизни несколько бурных романов. Пять лет, с 1997—2002 годы Клум состояла в браке со стилистом Риком Пипино. Затем с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе, с которым она рассталась, будучи еще беременной дочерью Лени.

Вскоре после этого у нее завязались отношения с певцом Силом, и в 2005 году они поженились, за четыре года до того, как он удочерил Лени, когда ей было пять лет. У Хайди и певца родилось трое общих биологических детей: сыновья Генри, 19 лет, и Йохан, 17 лет, а также дочь Лу, 15 лет. Пара объявила о своем расставании в январе 2012 года после почти семи лет брака, а в апреле того же года Клум подала на развод. Позже, с 2012 по 2014 год, она встречалась со своим телохранителем Мартином Кирстеном, а затем, с 2014 по 2017 год, с арт-куратором Вито Шнабелем.

В 2018 году она публично призналась в своем романе с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Влюбленные обручились в декабре 2018 года и тайно поженились в феврале следующего года.

Недавно, Хайди Клум с мужем отметили годовщину свадьбы. Хайди Клум является многодетной матерью, но в браке с Томом Каутлицем у нее нет детей.