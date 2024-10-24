51-річна Гайді Клум продемонструвала струнку фігуру в яскравій мінісукні (фото)

Гайді Клум отримала чергову нагороду. Багатодітна мама стежить за собою і має дуже молодий вигляд.

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Німецька супермодель, акторка Гайді Клум у розкішному вбранні привернула загальну увагу, прибувши в середу, 23 жовтня, на церемонію вручення премії Blauer Panther TV & Streaming Awards 2024 у BMW Welt у Мюнхені, повідомляє Daily Mail.

51-річна модель, яка перемогла в категорії "Розваги", продемонструвала дуже струнку фігуру в яскраво-рожевій мінісукні з довгим шлейфом.

Гайді Клум у Мюнхіні Фото: Getty Images

Свій гламурний образ Гайді доповнила сріблястими босоніжками з ремінцями на високих підборах. З прикрас на ній були каблучки з великими діамантами і сліпуче намисто. Гайді уклала свої світлі локони м'якими хвилями і нанесла сяючий макіяж. Зірка мило посміхалася публіці, з гордістю демонструючи свою нагороду.

Гайді Клум Фото: Getty Images

Нещодавно модель влаштувала один зі своїх найвідвертіших показів зі своєю 20-річною донькою Лені, разом позуючи в спідній білизні для останньої осінньо-зимової кампанії Intimissi. За цю рекламну фотосесію багато шанувальників розкритикували Клум, назвавши знімки "не зовсім пристойними".

Особисте життя Гайді Клум

Топмодель Гайді Клум була одружена кілька разів і мала у своєму житті кілька бурхливих романів. П'ять років, з 1997-2002 роки Клум була одружена зі стилістом Ріком Піпіно. Потім з італійським бізнесменом Флавіо Бріаторе, з яким вона розлучилася, будучи ще вагітною дочкою Лені.

Незабаром після цього у неї зав'язалися стосунки зі співаком Сілом, і 2005 року вони одружилися, за чотири роки до того, як він удочерив Лені, коли їй було п'ять років. У Гайді і співака народилося троє спільних біологічних дітей: сини Генрі, 19 років, і Йоган, 17 років, а також дочка Лу, 15 років. Пара оголосила про своє розставання в січні 2012 року після майже семи років шлюбу, а у квітні того ж року Клум подала на розлучення. Пізніше, з 2012 до 2014 року, вона зустрічалася зі своїм охоронцем Мартіном Кірстеном, а потім, з 2014 до 2017 року, з арткуратором Віто Шнабелем.

У 2018 році вона публічно зізналася у своєму романі з гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцем. Закохані заручилися в грудні 2018 року і таємно одружилися в лютому наступного року.

Нещодавно, Гайді Клум з чоловіком відзначили річницю весілля. Гайді Клум є багатодітною матір'ю, але в шлюбі з Томом Каутліцем у неї немає дітей.