"Не могла й мріяти про краще": Гайді Клум із чоловіком відсвяткували річницю весілля (фото, відео)

Зіркова пара перебуває у шлюбі з 2019 року. Вони часто демонструють на публіці теплі почуття одне до одного. Гайді Клум є багатодітною матір'ю, але в шлюбі з Томом Каутліцем у неї немає дітей.

Related video

Німецька топмодель і акторка Гайді Клум поділилася з численними шанувальниками в Instagram серією фото святкування річниці весілля зі своїм чоловіком-музикантом Томом Каутліцем.

"Святкуємо наше кохання сьогодні і щодня... Щасливої річниці", — підписала Клум відеоролик. Видно, що 51-річна красуня разом зі своїм 34-річним чоловіком весело проводить час на пляжі.

В іншому пості зірка опублікувала кілька фото і зізналася чоловікові в коханні: "Я не могла і мріяти про краще. Ich Liebe Dich Tom".

Відомо, що Клум офіційно вийшла заміж за Каулітца на таємній церемонії в Каліфорнії в лютому 2019 року після двомісячних заручин. І тільки через сім місяців, у серпні, для близьких родичів і друзів вони влаштували весільне торжество в Італії на острові Капрі. У пари немає спільних дітей. Від попереднього шлюбу з музикантом Сілом Гайді виховує двох доньок — Лені Олумі Клум і Лу Сулолу Семюель, а також двох синів — Генрі Гюнтера Адемола Дашту Семюеля і Йохана Райлі Федора Тайво Семюеля. Біологічним батьком старшої доньки Лені є бізнесмен Флавіо Бріаторе. З ним модель розлучилася під час вагітності. Пізніше, у грудні 2009 року, Сіл офіційно удочерив Лені.

Нагадаємо, 2 липня Фокус писав про те, що Гайді Клум вирушила на побачення з молодшим на 16 років чоловіком. Зірка подіумів привернула увагу в стильному білому ансамблі, залишаючи готель The Ritz у Парижі разом зі своїм коханим і його братом-близнюком Біллом.