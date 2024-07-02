Гайді Клум вирушила на побачення з молодшим на 16 років чоловіком (фото)

Зіркова пара одружена з 2019 року. Вони часто демонструють на публіці теплі почуття одне до одного.

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51-річну німецьку топмодель Гайді Клум помітили в компанії чоловіка, 34-річного музиканта Тома Каулітца, під час романтичної прогулянки столицею Франції. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів привернула увагу у стильному білому ансамблі, покидаючи готель The Ritz у Парижі разом зі своїм коханим і його братом-близнюком Біллом.

Багатодітна мама була в глибокому топі, зав’язаному спереду, який демонстрував її широке декольте. Гайді поєднала його з білими штанами вільного крою та відповідними балетками з шипами.

Знаменитість доповнила паризький образ декількома підвісками і масивними каблучками, а також носила білу сумочку. Вона завершила свій літній образ розпущеним волоссям і круглими сонцезахисними окулярами.

Гайді Клум та Том Каулітц

Тим часом Том скоординував свій образ із дружиною, зʼявившись у білій безрукавці під мереживною сорочкою з вирізами. Німецький гітарист додав відповідні штани, замшеві туфлі та окуляри, тримаючи їхні валізи позаду.

Том і Гайді одружені з 2019 року, проте спільних дітей наразі пара не має. Тим часом у моделі є четверо спадкоємців від попередніх союзів. Вона стала мамою доньки Лені від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе. Також Клум народила трьох дітей співаку Сілу — доньку Лу, синів Йогана та Генрі.

Гайді Клум з донькою Лені Фото: Getty Images

Нагадаємо, Гайді Клум зʼявилася в Каннах у сукні українського бренду.

Також Фокус писав про воззʼєднання Гайді Клум з колишнім чоловіком Сілом.