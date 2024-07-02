Хайди Клум отправилась на свидание с младшим на 16 лет мужем (фото)

Звездная пара состоит в браке с 2019 года. Они часто демонстрируют на публике теплые чувства друг к другу.

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51-летнюю немецкую топ-модель Хайди Клум заметили в компании мужа, 34-летнего музыканта Тома Каулитца, во время романтической прогулки по столице Франции. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов привлекла внимание в стильном белом ансамбле, покидая отель The Ritz в Париже вместе со своим возлюбленным и его братом-близнецом Биллом.

Многодетная мама была в глубоком топе, завязанном спереди, который демонстрировал ее широкое декольте. Хайди сочетала его с белыми брюками свободного кроя и соответствующими балетками с шипами.

Знаменитость дополнила парижский образ несколькими подвесками и массивными кольцами, а также носила белую сумочку. Она завершила свой летний образ распущенными волосами и круглыми солнцезащитными очками.

Хайди Клум и Том Каулитц

Тем временем Том скоординировал свой образ с женой, появившись в белой безрукавке под кружевной рубашкой с вырезами. Немецкий гитарист добавил соответствующие брюки, замшевые туфли и очки, держа их чемоданы позади.

Том и Хайди женаты с 2019 года, однако общих детей пока пара не имеет. Между тем у модели есть четверо наследников от предыдущих союзов. Она стала мамой дочери Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. Также Клум родила троих детей певцу Силу — дочь Лу, сыновей Иоханна и Генри.

Хайди Клум с дочерью Лени Фото: Getty Images

Напомним, Хайди Клум появилась в Каннах в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о воссоединении Хайди Клум с бывшим мужем Силом.