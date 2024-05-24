Топ-модель Хайди Клум появилась в Каннах в платье украинского бренда (фото, видео)

Знаменитость давно является фанаткой украинских брендов. Это далеко не первый выход Хайди в наряде Lever Couture.

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50-летняя немецкая топ-модель и телеведущая Хайди Клум в очередной раз примерила платье украинского бренда. Видео звезда подиумов поделилась в Instagram.

Накануне в рамках Каннского кинофестиваля-2024 состоялся 30-й ежегодный галаконцерт amfAR в Hotel du Cap-Eden-Roc. На благотворительном мероприятии собирали средства в поддержку проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом. Одними из гостей вечера стали Хайди Клум с 20-летней дочерью Лени.

Для выхода на Лазурном побережье Франции многодетная мама выбрала пышное асимметричное платье персикового оттенка из коллекции SS24 "Скорость эмоций" украинского бренда Lever Couture. Наряд имел длинный шлейф и демонстрировал стройные ноги топ-модели.

Хайди сделала вечерний макияж и уложила волосы назад. Между тем Лени контрастировала со звездной мамой в полностью черном ансамбле.

Хайди Клум с дочерью Лени в Каннах

Украинский бренд уже отреагировал на очередное появление немецкой знаменитости в их наряде на публике. Они выставили фото Хайди в платье в соцсети.

Хайди Клум в Каннах Фото: скріншот

Ранее топ-модель примерила другой наряд Lever Couture. Она посетила гала-концерт LACMA Art+Film 2023 под патронатом дома Gucci в Музее искусств в светлом платье из искусственных перьев.

Хайди Клум

А в 2022 году Клум продемонстрировала смелое платье этого же бренда на премьере "Аватара". Модель тогда позировала на красной дорожке с мужем Томом Каулитцем.

Хайди Клум с мужем Фото: Getty

Напомним, бельгийская модель вышла на красную дорожку в Каннах в платье украинского бренда.

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