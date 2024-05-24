Топмодель Гайді Клум зʼявилася в Каннах у сукні українського бренду (фото, відео)

Знаменитість давно є фанаткою українських брендів. Це далеко не перший вихід Гайді у вбранні Lever Couture.

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50-річна німецька топмодель та телеведуча Гайді Клум вчергове приміряла сукню українського бренду. Відео зірка подіумів поділилася в Instagram.

Напередодні в рамках Каннського кінофестивалю-2024 відбувся 30-й щорічний галаконцерт amfAR у Hotel du Cap-Eden-Roc. На благодійному заході збирали кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом. Одними з гостей вечора стали Гайді Клум з 20-річною донькою Лені.

Для виходу на Лазуровому узбережжі Франції багатодітна мама обрала пишну асиметричну сукню персикового відтінку з колекції SS24 "Швидкість емоцій" українського бренду Lever Couture. Вбрання мало довгий шлейф та демонструвало стрункі ноги топмоделі.

Гайді зробила вечірній макіяж та уклала волосся назад. Тим часом Лені контрастувала із зірковою мамою в повністю чорному ансамблі.

Гайді Клум з донькою Лені в Каннах

Український бренд уже відреагував на чергову появу німецької знаменитості в їхньому вбранні на публіці. Вони виставили фото Гайді в сукні в соцмережі.

Гайді Клум у Каннах Фото: Скріншот

Раніше топмодель приміряла інше вбрання Lever Couture. Вона відвідала гала-концерт LACMA Art+Film 2023 під патронатом дому Gucci в Музеї мистецтв у світлій сукні зі штучного пірʼя.

Гайді Клум

А у 2022 році Клум продемонструвала сміливу сукню цього ж бренду на премʼєрі "Аватара". Модель тоді позувала на червоній доріжці з чоловіком Томом Каулітцем.

Гайді Клум з чоловіком Фото: Getty

Нагадаємо, бельгійська модель вийшла на червону доріжку в Каннах у сукні українського бренду.

Також Фокус писав про появу Катрін Денев на Каннському кінофестивалі-2024.