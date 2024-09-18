"Хочу сделать его особенным": Хайди Клум рассказала о своих планах на Хэллоуин (фото, видео)

Модель часто удивляет своих поклонников экстравагантными костюмами на Хэллоуин. Особенно Хайди Клум запомнились своими образами мамы-зомби, оборотня и червя.

Related video

Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум 17 сентября во время финала 19-го сезона шоу "America's Got Talent" в интервью журналу Рeople откровенно рассказала о своих планах на всеми любимый праздник Хэллоуин.

51-летняя звезда умеет удивить выбором образов в канун Дня всех святых. Она призналась, что работает над своим костюмом "уже несколько месяцев".

"Потому что формы нужно сделать. Протезы нужно сделать, подгонки нужны. Так что да, в это вложено много усилий, потому что я хочу добиться чего-то настолько эффектного, что это не то, что я могла бы состряпать за одну ночь", — поделилась звезда подиума.

По словам Хайди, она каждый год очень переживает, когда представляет свой наряд: "Это занимает много времени. Это требует тщательного планирования. А когда я делаю показ, я хочу сделать его особенным, потому что я знаю, что у меня так много поклонников, и эти особые поклонники Хэллоуина — люди, которые тоже любят наряжаться и придумывать удивительные вещи. Поэтому я чувствую, что они действительно следят за тем, что я делаю, и я не хочу никого подвести, поэтому я всегда отдаю всего себя работе".

Похоже создание нового образа, который Клум держит в секрете, идет полным ходом. На прошлой неделе модель на своей странице в Instagram опубликовала кадры конструкции своего костюма на Хэллоуин, подстегнув интерес поклонников словами: "Это трюк или угощение? Только время покажет".

С начала 2000-х годов супермодель прославилась своими экстравагантными костюмами на Хэллоуин. В 2023 году судья AGT нарядилась павлином для своей вечеринки в ночном клубе Marquee в Нью-Йорке.

Хайди Клум в образе павлина Фото: Heidi Klum/Instagram

Годом ранее Клум на своей ежегодной вечеринке нарядилась червяком, а ее муж Том Каулитц составил ей компанию в образе рыбака с кровавым глазом.

Образы Хайди Клум и Тома Каулитца на Хэллоуин Фото: Getty

Кроме этого, покланникам Клум запомнились ее образы мамы-зомби, оборотня, инопланетного зомби, Джессики Рэббит, а также принцессы Фионы из "Шрека".

Хайди Клум в образе Фионы, а ее муж в образе Шрека Фото: Instagram heidiklum

Напомним, 2 июля Фокус писал о том, что Хайди Клум отправилась на свидание с младшим на 16 лет мужем. Звезда подиумов привлекла внимание в стильном белом ансамбле, покидая отель The Ritz в Париже вместе со своим возлюбленным и его братом-близнецом Биллом.