"Хочу сделать его особенным": Хайди Клум рассказала о своих планах на Хэллоуин (фото, видео)
Модель часто удивляет своих поклонников экстравагантными костюмами на Хэллоуин. Особенно Хайди Клум запомнились своими образами мамы-зомби, оборотня и червя.
Немецкая топ-модель, актриса и телеведущая Хайди Клум 17 сентября во время финала 19-го сезона шоу "America's Got Talent" в интервью журналу Рeople откровенно рассказала о своих планах на всеми любимый праздник Хэллоуин.
51-летняя звезда умеет удивить выбором образов в канун Дня всех святых. Она призналась, что работает над своим костюмом "уже несколько месяцев".
"Потому что формы нужно сделать. Протезы нужно сделать, подгонки нужны. Так что да, в это вложено много усилий, потому что я хочу добиться чего-то настолько эффектного, что это не то, что я могла бы состряпать за одну ночь", — поделилась звезда подиума.
По словам Хайди, она каждый год очень переживает, когда представляет свой наряд: "Это занимает много времени. Это требует тщательного планирования. А когда я делаю показ, я хочу сделать его особенным, потому что я знаю, что у меня так много поклонников, и эти особые поклонники Хэллоуина — люди, которые тоже любят наряжаться и придумывать удивительные вещи. Поэтому я чувствую, что они действительно следят за тем, что я делаю, и я не хочу никого подвести, поэтому я всегда отдаю всего себя работе".
Похоже создание нового образа, который Клум держит в секрете, идет полным ходом. На прошлой неделе модель на своей странице в Instagram опубликовала кадры конструкции своего костюма на Хэллоуин, подстегнув интерес поклонников словами: "Это трюк или угощение? Только время покажет".
С начала 2000-х годов супермодель прославилась своими экстравагантными костюмами на Хэллоуин. В 2023 году судья AGT нарядилась павлином для своей вечеринки в ночном клубе Marquee в Нью-Йорке.
Годом ранее Клум на своей ежегодной вечеринке нарядилась червяком, а ее муж Том Каулитц составил ей компанию в образе рыбака с кровавым глазом.
Кроме этого, покланникам Клум запомнились ее образы мамы-зомби, оборотня, инопланетного зомби, Джессики Рэббит, а также принцессы Фионы из "Шрека".
Напомним, 2 июля Фокус писал о том, что Хайди Клум отправилась на свидание с младшим на 16 лет мужем. Звезда подиумов привлекла внимание в стильном белом ансамбле, покидая отель The Ritz в Париже вместе со своим возлюбленным и его братом-близнецом Биллом.