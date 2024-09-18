"Хочу зробити його особливим": Гайді Клум розповіла про свої плани на Геловін (фото, відео)

Модель часто дивує своїх шанувальників екстравагантними костюмами на Геловін. Особливо Гайді Клум запам'яталися своїми образами мами-зомбі, перевертня і хробака.

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Німецька топмодель, акторка і телеведуча Гайді Клум 17 вересня під час фіналу 19-го сезону шоу "America's Got Talent" в інтерв'ю журналу Рeople відверто розповіла про свої плани на всіма улюблене свято Геловін.

51-річна зірка вміє здивувати вибором образів напередодні Дня всіх святих. Вона зізналася, що працює над своїм костюмом "уже кілька місяців".

"Тому що форми потрібно зробити. Протези потрібно зробити, підгонки потрібні. Так що так, у це вкладено багато зусиль, тому що я хочу домогтися чогось настільки ефектного, що це не те, що я могла б сфабрикувати за одну ніч", — поділилася зірка подіуму.

За словами Гайді, вона щороку дуже переживає, коли представляє своє вбрання: "Це займає багато часу. Це вимагає ретельного планування. А коли я роблю показ, я хочу зробити його особливим, тому що я знаю, що в мене так багато прихильників, і ці особливі прихильники Геловіну — люди, які теж люблять вбиратися і придумувати дивовижні речі. Тому я відчуваю, що вони дійсно стежать за тим, що я роблю, і я не хочу нікого підвести, тому я завжди віддаю всього себе роботі".

Схоже створення нового образу, який Клум тримає в секреті, йде повним ходом. Минулого тижня модель на своїй сторінці в Instagram опублікувала кадри конструкції свого костюма на Геловін, підстьобнувши інтерес шанувальників словами: "Це трюк чи частування? Тільки час покаже".

З початку 2000-х років супермодель прославилася своїми екстравагантними костюмами на Геловін. 2023 року суддя AGT вбралася павичем для своєї вечірки в нічному клубі Marquee в Нью-Йорку.

Гайді Клум в образі павича Фото: Heidi Klum/Instagram

Роком раніше Клум на своїй щорічній вечірці вбралася черв'яком, а її чоловік Том Каулітц склав їй компанію в образі рибалки з кривавим оком.

Образи Гайді Клум і Тома Каулітца на Хелловін Фото: Getty

Крім цього, шанувальникам Клум запам'яталися її образи мами-зомбі, перевертня, інопланетного зомбі, Джессіки Реббіт, а також принцеси Фіони зі "Шрека".

Гайді Клум в образі Фіони, а її чоловік в образі Шрека Фото: Instagram heidiklum

Нагадаємо, 2 липня Фокус писав про те, що Гайді Клум вирушила на побачення з молодшим на 16 років чоловіком. Зірка подіумів привернула увагу в стильному білому ансамблі, залишаючи готель The Ritz у Парижі разом зі своїм коханим і його братом-близнюком Біллом.