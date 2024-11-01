51-річна супермодель Гайді Клум стала королевою Геловіну 2024 (фото, відео)

Гайді Клум у Ніч всіх святих здивувала шанувальників своїм "казковим" костюмом. Вона повторила образ героїв із фільму Стівена Спілберга.

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Знаменита німецька топмодель і акторка Гайді Клум разом зі своїм чоловіком Томом Каулітцем здивували публіку неймовірним парним костюмом на Геловін. Пара мала невпізнанний вигляд, перевтілившись в інопланетян, повідомляє Daily Mail.

Вона довела, що корона королеви Геловіна, як і раніше, належить їй, пройшовши червоною доріжкою на своїй вечірці, яка відбулася в готелі Hard Rock у Нью-Йорку.

Гайді Клум і Том Каулітц, Геловін 2024 Фото: Getty Images

31 жовтня 51-річна супермодель урочисто з'явилася на своїй знаменитій щорічній вечірці на честь Геловіна разом із 35-річним музикантом, вбраними, як герої з культового фільму Стівена Спілберга 1982 року "Інопланетянин". Гайді-інопланетянка була одягнена в прозору сукню-комбінацію з квітковим візерунком, яскраво-червону шаль і хутряний шарфик. Крім того, героїня Клум була в білявій перуці, трохи схожій на її справжнє волосся, і чорному капелюсі-казанку, прикрашеному рожевою квіткою. У гламурної інопланетянки з ефектним макіяжем на шиї красувалося перлове намисто.

Тим часом інопланетянин Каулітца був повністю "голим", зовсім як той, якого виявили маленькі діти Елліот і Герті на Землі, за сюжетом картини Спілберга. Під час демонстрації своїх костюмів Каулітц і Клум використовували пульт дистанційного керування, щоб махати руками і вказувати пальцями, відтворюючи культову сцену з фільму.

Відомо, що цього року Клум почала готуватися до вечірки задовго до Геловіна. Вона тримала в таємниці свій вибір персонажа, але іноді ділилася з шанувальниками процесом підготовки неймовірного костюма.

Потрібно зазначити, що Гайді на Геловін-2024 перевершила свої незліченні образи минулих років. Серед її найбільш пам'ятних — гіперреалістичний образ черв'яка, що ковзає, 2022 року і її трансформація в приголомшливого павича у 2023-му.

Гайді Клум у костюмі черв'яка, 2022 рік Фото: Getty

Гайді Клум у костюмі павича, 2023 рік Фото: Heidi Klum/Instagram

Раніше, 24 жовтня, Гайді Клум продемонструвала струнку фігуру в яскравій мінісукні. Багатодітна мама стежить за собою і має дуже молодий вигляд.