80-річна мати Гайді Клум знялася для бренду спідньої білизни з донькою та онукою (фото)

Ерна, мати Гайді Клум, позувала в затишному кашеміровому комплекті для дому. Її донька та онука обрали більш відверті образи.

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51-річна німецька супермодель Гайді Клум, яка неодноразово знімалася в рекламі спідньої білизни зі своєю 20-річною Лені, розширила свій сімейний підряд. В останній рекламі італійського білизняного бренду, з яким багато років працює Гайді, з'явилася і її 80-річна мати Ерна. Спільне фото з рекламної кампанії Клум опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

На фото представниці трьох поколінь сім'ї одягнені в затишний кашеміровий одяг для дому, хоча Лені не забула продемонструвати свій чорний мереживний бюстгальтер за допомогою прозорого топа. Ерна стоїть посередині між донькою та онукою, обійнявши Лені, а Гайді опустила голову матері на плече.

Гайді також опублікувала фото, де вона і дочка позують у мереживній білизні, прихованій під напівпрозорим кашеміром.

Зіткнувшись раніше зі шквалом критики через спільні фотосесії в спідній білизні з донькою, Гайді закрила коментарі до публікацій.

Лені — дочка Клум та італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе, з яким супермодель розлучилася, будучи вагітною. У неї також є троє дітей, народжених у шлюбі зі співаком Сілом — 19-річний Генрі, 17-річний Йоган і 15-річна Лу. На відміну від Лені, яка будує успішну модельну кар'єру, інші діти Гайді воліють триматися подалі від публіки.

Гайді та Ерна їдуть на зйомку

Сама ж Гайді активно знімається і веде насичене світське життя. Днями вона вкотре здивувала світ своїм костюмом для Геловіна, а також ясно дала зрозуміти, що не планує найближчим часом ховати своє розкішне тіло.

Гайді Клум із донькою Лені

"Мені постійно ставлять запитання про мініспідницю: "І як довго ти збираєшся носити мініспідницю?" Я багато разів говорила, що, ймовірно, буду ходити в 70 років, якщо захочу, в мініспідниці, якщо захочу показати свої ноги", — заявила вона.

Клум підкреслила, що помічає зміни, пов'язані зі старінням, але все одно "почувається добре" через свою зовнішність:

"Я бачу всі свої недоліки. Ось і все. Таке життя. Ти піднімаєшся, стаєш старшим, і все знову йде на спад через нашу зовнішність, через те, що ми більше не пухкі, тощо. Але наприкінці дня я все одно дивлюся в дзеркало і почуваюся добре".

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум і її колишній чоловік Сіл возз'єдналися на випускному сина.