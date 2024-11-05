80-летняя мать Хайди Клум снялась для бренда нижнего белья с дочерью и внучкой (фото)

Эрна, мать Хайди Клум, позировала в уютном кашемировом комплекте для дома. Ее дочь и внучка выбрали более откровенные образы.

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51-летняя немецкая супермодель Хайди Клум, которая неоднократно снималась в рекламе нижнего белья со своей 20-летней Лени, расширила свой семейный подряд. В последней рекламе итальянского бельевого бренда, с которым много лет работает Хайди, появилась и ее 80-летняя мать Эрна. Совместное фото с рекламной кампании Клум опубликовала на своей странице в соцсети.

На фото представительницы трех поколений семьи одеты в уютную кашемировую одежду для дома, хотя Лени не преминула продемонстрировать свой черный кружевной бюстгальтер с помощью прозрачного топа. Эрна стоит посередине между дочерью и внучкой, обняв Лени, а Хайди опустила голову матери на плечо.

Хайди также опубликовала фото, где она и дочь позируют в кружевном белье, скрытом под полупрозрачным кашемиром.

Столкнувшись ранее со шквалом критики из-за совместных фотосессий в нижнем белье с дочерью, Хайди закрыла комментарии к публикациям.

Лени – дочь Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, с которым супермодель рассталась, будучи беременной. У нее также есть трое детей, рожденных в браке с певцом Силом – 19-летний Генри, 17-летний Йохан и 15-летняя Лу. В отличие от Лени, которая строит успешную модельную карьеру, другие дети Хайди предпочитают держаться подальше от публики.

Хайди и Эрна едут на съемку

Сама же Хайди активно снимается и ведет насыщенную светскую жизнь. На днях она в очередной раз удивила мир своим костюмом для Хеллоуина, а также ясно дала понять, что не планирует в ближайшее время прятать свое роскошное тело.

Хайди Клум с дочерью Лени

"Мне постоянно задают вопрос о мини-юбке: "И как долго ты собираешься носить мини-юбку?" Я много раз говорила, что, вероятно, буду ходить в 70 лет, если захочу, в мини-юбке, если захочу показать свои ноги", — заявила она.

Клум подчеркнула, что замечает изменения, связанные со старением, но все равно "чувствует себя хорошо" из-за своей внешности:

"Я вижу все свои недостатки. Вот и все. Такова жизнь. Ты поднимаешься, становишься старше, и все снова идет на спад из-за нашей внешности, из-за того, что мы больше не пухлые, и так далее, и тому подобное. Но в конце дня я все равно смотрю в зеркало и чувствую себя хорошо".

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум и ее бывший муж Сил воссоединились на выпускном сына.