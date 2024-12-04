51-летняя Хайди Клум с дочерью снялась в рекламе нижнего белья, несмотря на критику (видео)

Мать и дочь резвились в роскошных домашних комплектах в рождественском ролике.

Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум снова снялась со своей 20-летней дочерью Лени в рекламе нижнего белья для модного бренда. Они позировали в домашних пижамах и красном кружевном белье в рождественском ролике, несмотря на то, что раньше Хайди неоднократно подвергалась критике за подобные съемки с дочерью. Фотографии и видео опубликованы на странице знаменитости в соцсети.

В кадре обе — в красной атласной домашней одежде, причем у Хайди верх расстегнут и виден черный кружевной бюстгальтер. На фото, опубликованном в этом же посте, Клум также позирует в комплекте белья, демонстрируя стройную и подтянутую фигуру.

Лени — не единственный член семьи супермодели, которая снималась в рекламе белья. В прошлой кампании компанию им составила мать Хайди, Эрна. В свои 80 лет она позировала в домашней трикотажной одежде вместе с дочерью и внучкой.

Отцом Лени Клум является итальянский бизнесмен Флавио Бриаторе, с которым немецкая супермодель рассталась, будучи еще беременной. Кроме нее, у Клум есть еще 19-летний сын Генри, 17-летний Йохан и 15-летняя дочь Лу от певца Сила. Он же удочерил и старшую дочь своей жены.

После развода с Силом Хайди вышла замуж за гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, который младше ее на 16 лет. Влюбленные поженились в декабре 2018 года. Недавно она призналась, что даже мечтать не могла о таком идеальном муже.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум и ее бывший муж Сил воссоединились на выпускном сына.