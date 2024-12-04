51-річна Гайді Клум із донькою знялася в рекламі спідньої білизни, незважаючи на критику

Мати і дочка гралися в розкішних домашніх комплектах у різдвяному ролику.

Німецька супермодель і ведуча Гайді Клум знову знялася зі своєю 20-річною дочкою Лені в рекламі спідньої білизни для модного бренду. Вони позували в домашніх піжамах і червоній мереживній білизні в різдвяному ролику, незважаючи на те, що раніше Гайді неодноразово зазнавала критики за подібні зйомки з дочкою. Фото та відео опубліковані на сторінці знаменитості в соцмережі.

У кадрі обидві — в червоному атласному домашньому одязі, причому у Гайді верх розстебнутий і видно чорний мереживний бюстгальтер. На фото, опублікованому в цьому ж пості, Клум також позує в комплекті білизни, демонструючи струнку і підтягнуту фігуру.

Лені — не єдиний член сім'ї супермоделі, яка знімалася в рекламі білизни. У минулій кампанії компанію їм склала мати Гайді, Ерна. У свої 80 років вона позувала в домашньому трикотажному одязі разом з донькою та онукою.

Батьком Лені Клум є італійський бізнесмен Флавіо Бріаторе, з яким німецька супермодель розлучилася, будучи ще вагітною. Крім неї, у Клум є ще 19-річний син Генрі, 17-річний Йоган і 15-річна дочка Лу від співака Сіла. Він же удочерив і старшу дочку своєї дружини.

Після розлучення із Сілом Гайді вийшла заміж за гітариста Tokio Hotel Тома Каулітца, який молодший за неї на 16 років. Закохані одружилися в грудні 2018 року. Нещодавно вона зізналася, що навіть мріяти не могла про такого ідеального чоловіка.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум і її колишній чоловік Сіл возз'єдналися на випускному сина.