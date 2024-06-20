51-летняя топ-модель Хайди Клум продемонстрировала фигуру в нижнем белье (фото)

После поддержки немецкой сборной на "Евро-2024" знаменитость отдыхает в компании мужа. Судя по всему, они находятся в Италии.

51-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум продемонстрировала фигуру в белом нижнем белье. Кадрами знаменитость делится в Instagram с более 12 млн подписчиков.

"Доброе утро, моя любовь", — написала многодетная мама на итальянском.

На фото Хайди примерила кружевной комплект нижнего белья, который подчеркивал ее стройную фигуру. Свои светлые волосы звезда подиумов и телеведущая распустила, добавив к откровенному образу золотую подвеску и лаконичный браслет.

Судя по всему, жена Тома Каулитца отказалась от макияжа.

Хайди Клум

Комментарии к новому посту Хайди закрыла.

В последнее время внимание модели сосредоточено на "Евро-2024". Они с мужем Томом Каулитцом болеют за немецкую сборную и даже разрисовывали лица в цвета своего флага.

Хайди Клум и Том Каулитц

Пара жената с 2019 года, общих детей у них пока нет. Хайди трижды стала мамой в браке с певцом Силом, родив ему дочь Лу, сыновей Генри и Иоханна. Также топ-модель родила дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, однако тот отказался от ребенка и лишь спустя много лет пытается наладить с ней связь.

Напомним, Хайди Клум прибыла в Канны в платье украинского бренда.

Также Фокус писал о воссоединении Хайди Клум с бывшим мужем Силом.