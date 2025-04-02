Мария Ковальчук, которой сломали позвоночник в Дубае, пришла в сознание: что говорят врачи, — СМИ

Подруга модели Марии Ковальчук, которую нашли едва живой в Дубае, рассказала о состоянии здоровья потерпевшей. Женщина пришла в себя и врачи пока не дают прогнозов относительно ее будущего.

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О ситуации с моделью Марией Ковальчук рассказало издание DailyStar со ссылкой на росСМИ AIF.

Журналисты пообщались с подругой пострадавшей модели: имя собеседницы не указывается. Подруга, приближенная к семье Ковальчук, предоставила минимум информации. По ее словам, Марии сделала операцию, а впереди состоится еще две. Кроме того, женщина пришла в сознание, говорится в статье росСМИ.

"Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операция прошла успешно, теперь еще две", — привели журналисты слова подруги.

На сегодня не понятно, сможет ли пострадавшая рассказать, что с ней произошло, уточнило медиа. Подруга не ответила, способна ли женщина что-то сообщить о трагическом инциденте.

Между тем DailyStar добавило информацию от медиков, которые спасают пострадавшую. С их слов, модель находится в тяжелом состоянии.

"Ковальчук перенесла несколько операций после того, как ее нашли в тяжелом состоянии, но сейчас она стабильна", — написало издание.

Модель Мария Ковальчук — детали инцидента

Отметим, о трагическом инциденте с моделью Марией Ковальчук стало известно 19 марта. Как написало Mirror, на тот момент неопознанную женщину без документов нашли неподалеку от строительной площадки в городе Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. Сначала полиция сообщила, что обнаружили мертвое тело, но позже выяснилось, что потерпевшая жива. Правоохранители сообщили, что у женщины сломан позвоночник и все конечности. Также озвучили первую версию происшествия: якобы она упала с недостроя.

Медиа уточнили, что жертва — Мария Ковальчук, 20-летняя модель с аккаунтом на портале OnlyFans. Мать потерпевшей рассказала, что дочь сообщила о вечеринке с двумя мужчинами, которые представились работниками модельного агентства. Вечеринка Porta Potty должна была состояться 9 марта: на подобных мероприятиях десятки мужчин насилуют женщин. Мать тем временем заволновалась, поскольку Мария перестала выходить на связь, хотя должна была лететь в Таиланд. Только после ее заявления полиция ОАЭ установила, что потерпевшая со сломанным позвоночником — Ковальчук. BBC сообщило, что Национальная полиция Украины открыла производство по ситуации с моделью Марией Ковальчук. Дело открыто по статье о торговле людьми.

Напоминаем, 29 марта DailyStar поговорило о Марии Ковальчук с компанией Cinderella Escorts, которая устраивает вечеринки для состоятельных клиентов в ОАЭ и по всему миру.