Была "в истерике" и упала с высоты: новые детали загадочного исчезновения модели в Дубае

Украинку нашли в критическом состоянии на обочине дороги. Она исчезла с вечеринки Porta Potty, и насилие на таких — не редкость, как сообщают в СМИ.

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9 марта пропала 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук, более недели она не связывалась с друзьями и родными, после чего была найдена в критическом состоянии. В Mirror со ссылкой на российский источник передали, что пострадавшая якобы была "в непонятной истерике" перед исчезновением.

Как сообщается, Ковальчук заявила матери, что отменяет свою поездку в Таиланд и остается в ОАЭ с двумя мужчинами. В день своего исчезновения она якобы посещала вечеринку Porta Potty.

Фото Марии Ковальчук с ее Instagram-страницы Фото: Соцсети

В дубайской полиции опубликовали версию, что модель "упала с высоты". Правоохранители проинформировали, что украинка якобы вошла на строительную площадку с ограниченным доступом и упала оттуда, получив серьезные травмы.

В издании "Телеграф" передали, что родственники пострадавшей категорически не согласны с этой версией. По словам матери Ковальчук, в свой день рождения она отправилась на вечеринку, организованную влиятельными лицами. На следующий день она позвонила сказать, что остается в отеле, и ее голос звучал растерянно. После этого связаться с моделью родным уже не удавалось.

19 марта ее нашли на обочине дороги со сломанными ногами, руками и позвоночником.

Фото Марии Ковальчук с ее Instagram-страницы Фото: Соцсети

В OBOZ.UA уточнили, что упомянутые двое мужчин назывались представителями модельного агентства. На загадочную вечеринку с Ковальчук должна была пойти лучшая подруга — россиянка Ангелина Дорошенкова. Однако за неделю до события она пожаловалась на здоровье и вернулась на родину, оставив подругу в ОАЭ одну.

Отмечается, что 20-летняя украинка представляет себя как модель, но в соцсетях публикует фото эротического характера и ведет страницу на OnlyFans. Речь идет о платформе, где пользователи платят за просмотр откровенных снимков.

В Таиланд Ковальчук должна была лететь 11 марта, но на рейс не появилась.

Фото Марии Ковальчук с ее Instagram-страницы Фото: Соцсети

Как выяснили журналисты, вечеринки Dubai Porta Potty, на одной из которых в собственный день рождения побывала искалеченная модель, — это VIP-мероприятия, организованные влиятельными мужчинами. Их особенность заключается в том, что влиятельные мужчины жестоко обращаются с приглашенными моделями и платят за это.

Участницы таких вечеринок или их знакомые рассказывали, что на Porta Potty женщин насиловали десятки мужчин. С моделями практиковали различные извращения. Не редкостью являются и увечья, в частности молодым девушкам выбивают зубы, ломают ребра, руки и ноги.

За издевательства участницам Porta Potty щедро платят. Говорят, за одну вечеринку можно заработать более 50 тысяч долларов, и чем больше извращений или жестокости было в "развлечениях" шейхов, тем больше за это дают денег.

В частности, журналисты нашли информацию о таких расценках:

за подписание контракта о неразглашении (без этого участвовать нельзя) — подарок стоимостью 1-2 тысячи долларов;

за секс с людьми — от 5 тысяч долларов, "вознаграждение" зависит от уровня жестокости;

испражнения в рот или связь с животными — от 20 тысяч долларов;

увечье — до 50 тысяч долларов.

Напомним, в 2021 году гремел скандал вокруг так называемой голой вечеринки в Дубае. Фокус собирал все подробности в одном материале.