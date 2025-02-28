Россияне ищут покупателя на комплекс "Панцирь-СМД-Э": в чем особенность системы

Российские инженеры отказались от идеи оснащения комплекса 30-мм автоматической зенитной пушки из-за ее низкой эффективности против беспилотных систем.

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В рамках международной оборонной выставки IDEX 2025, прошедшей в Абу-Даби с 17 по 21 февраля, Россия представила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Панцирь-СМД-Э". Его ключевой особенностью стали стационарное исполнение и "распределенная конфигурация" системы, что позволяет увязывать несколько боевых модулей с единой радиолокационной станцией (РЛС). Детальнее об этой системе ПВО рассказали обозреватели The Janes.

Комплекс включает в себя несколько основных компонентов:

Статический боевой модуль с пусковыми установками для зенитных ракет;

РЛС-0-Э – стационарная радиолокационная станция, способная одновременно отслеживать до четырех воздушных целей и координировать работу сразу четырех боевых модулей;

Оптоволоконная сеть для связи между элементами комплекса;

Рабочее место оператора, которое может располагаться на удалении до 500 метров от основных элементов системы.

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Отличительной чертой "Панцирь-СМД-Э" стало отсутствие 30-мм автоматических зенитных пушек, характерных для предыдущих версий комплекса. Это решение объясняется их низкой эффективностью против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Взамен в состав вооружения были включены малогабаритные зенитные ракеты ТКБ-1055, предназначенные для перехвата воздушных целей на дальности до 7 км и высоте до 5 км.

В своих комментариях аналитики Defense Express отметили, что ранее "Панцирь-СМД-Э" был впервые продемонстрирован в России на выставке "Армия-2024", но международный дебют системы состоялся только на IDEX 2025. Представление комплекса в ОАЭ может свидетельствовать о попытке России продвинуть его на экспортном рынке, особенно среди стран, заинтересованных в современных системах ПВО для борьбы с беспилотниками.

Напомним, в феврале появились первые фотографии и видеозаписи нового британско-датского контейнерного зенитно-ракетного комплекса Gravehawk, использующего советские ракеты Р-73, адаптированные для запуска с земли. Как отметили в The War Zone эти ЗРК специально были разработаны для украинских военных.