Специально для Украины: в Британии впервые показали инновационную систему Gravehawk (видео)

Британский ЗРК создан в рамках проекта FrankenSAM и использует советские ракеты Р-73 с дальностью поражения 12 км. Его особенность — контейнерная конструкция, которая облегчает скрытое размещение для защиты инфраструктуры.

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В сети появились первые фотографии и видеозаписи нового британско-датского контейнерного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Gravehawk, использующего советские ракеты Р-73, адаптированные для запуска с земли. Комплекс разработан в рамках проекта FrankenSAM, направленного на использование уже имеющихся вооружений Украины для усиления ее ПВО. Об этом 12 февраля сообщил ресурс The War Zone.

Над созданием системы Gravehawk работали специалисты подразделения Минобороны Великобритании Taskforce Kindred и частные подрядчики. Разработка заняла 18 месяцев и обошлась в 6 млн фунтов стерлингов (около 7,5 млн долларов). А стоимость одного комплекса оценивается в 1 млн фунтов (1,24 млн долларов).

Сообщается, что Украине уже передано два комплекса, а в будущем планируется поставка еще 15 единиц.

Особенности Gravehawk

Система размещается в стандартном мультимодальном грузовом контейнере с убирающейся крышей и может транспортироваться восьмиколесным грузовиком Leyland DAF с системой DROPS для быстрой загрузки и выгрузки.

Основное вооружение Gravehawk — ракеты Р-73, изначально разработанные для истребителей МиГ-29 и Су-27. Максимальная дальность их применения с воздуха составляет до 30 км по встречной цели. При запуске с земли дальность сокращается и составляет около 10–12 км.

Что касается наведения, у Gravehawk есть выдвижная сенсорная система, содержащая как минимум одну инфракрасную камеру, которая используется для обнаружения и отслеживания целей, а также для наведения на них ракет Р-73.

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Обозреватели отмечают, что важным преимуществом Р-73 является возможность перехвата высокоманевренных целей, благодаря всеракурсному тепловому самонаведению и углу захвата до 75 градусов. Это делает Gravehawk эффективным против беспилотников, крылатых ракет, вертолетов и самолетов.

Система также сравнима с другим британским проектом FrankenSAM – комплексом, использующим ракеты AIM-132 ASRAAM, установленным на бронемашине Supacat HMT 6×6. В отличие от мобильного Supacat, Gravehawk имеет контейнерную конструкцию, что облегчает его скрытое размещение для защиты инфраструктуры.

Оборудование Gravehawk Фото: Forces News

ИК-камера вистемы слежения Gravehawk Фото: Forces News

Характеристики Gravehawk

Тип: контейнерный ЗРК.

Основное вооружение: ракеты Р-73.

Дальность поражения: 10–12 км.

Система наведения: инфракрасная камера, пассивное наведение.

Платформа: стандартный контейнер ISO с выдвижной крышей.

Транспортировка: грузовики Leyland DAF с системой DROPS.

Стоимость одной системы: 1,24 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ поделились редкими кадрами зенитно-ракетного комплекса С-300В1 с ракетами-перехватчиками 9M83. По мнению специалистов, данные системы считались одними из наиболее высокотехнологичных в Украине.