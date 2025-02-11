На передовой в Украине заметили редкие ЗРК С-300В1: сколько их осталось в ВСУ (фото, видео)

По словам журналистов, в начале полномасштабного вторжения С-300В1 считался одной из наиболее высокотехнологичных систем Украины. Аналитики отмечают, что ЗРК типа С-300В1 редки, ракеты к ним дефицитны, и потому со временем Украине понадобится заменять советские системы западными образцами.

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Воздушные силы Украины поделились редкими кадрами зенитно-ракетного комплекса С-300В1 с ракетами-перехватчиками 9M83. На это обратило внимание издание The War Zone.

В одном из видео, которыми недавно поделились ВС, шла речь об офицере зенитно-ракетных войск, который поначалу служил на комплексе С-300, а теперь работает на ЗРК NASAMS. История сопровождалась кадрами боевой работы по уничтожению воздушных целей российских войск.

Редкие С-300В1

В начале полномасштабного вторжения С-300В1 считался одной из самых высокотехнологичных систем Украины, способных противостоять обстрелам баллистическими ракетами. Но пока нет информации о том, сколько подобных систем сейчас находится на вооружении ВСУ.

Полное видео интервью с украинским офицером

Несмотря на общую номенклатуру, серия ЗРК С-300В1 совершенно другая по сравнению с С-300П, которые разрабатывали вначале в СССР, а затем и в РФ. Версии С-300В включают в себя автономные гусеничные пусковые установки и радары (TELAR). Существуют также пусковые установки без радара, но оснащенные краном, которые могут использоваться для перезарядки других пусковых установок. С системой также могут использоваться внешние радары.

Для серии С-300В используются две разных ракеты-перехватчика, таких как 9M82 и 9M83, по классификации НАТО, SA-12B Giant и SA-12A Gladiator, соответственно. Обе могут перехватывать баллистические ракеты на их финальном этапе подлета.

Характеристики ЗРК С-300В1

модификации: С-300В1, С-300В2, С-300В4, С-300ВМ, С-300ВМ2, С-300ВМД;

зона поражения аэродинамических целей ЗРК С-300В1:

дальность — до 100 км;

высота — 0,025-30 км.

баллистические цели:

дальности — 30 км (для ракет-перехватчиков 9М82) и 40 км (для ракет-перехватчиков 9М83);

высота — 1-25 км.

Эти ЗРК находятся на вооружении таких стран:

Венесуэла — 12 пусковых установок (1 дивизион) (по состоянию на 2022 год);

Египет — порядка 18;

Россия — 48 ПУ в Сухопутных войсках и еще 20 ПУ — у ВКС РФ; (РФ использовала эти ЗРК для обстрелов украинских городов в ходе полномасштабного вторжения, среди прочего обстреливались Николаев и Запорожье);

Украина — 3-4 дивизиона С-300В;

Беларусь — в 2012 году было несколько С-300В, но в. 2018 году их списали.

Украинские аналитики из Defense Express соглашаются с выводами американских экспертов о том, что ЗРК такого типа редкие, ракеты к ним дефицитны, и потому со временем Украине потребуется замена советских систем за счет западных образцов.

Но все же со своей стороны отмечают, что в западной прессе нередко некритически полагаются на соцсети в вопросах относительно войны РФ против Украины. В случае с С-300В1 был сделан вывод о том, что у Украины есть ракеты 9М82 к С-300В1. Авторы TWZ этот вывод переписали, но затем внесли поправку о том, что речь все же идет о ракетах 9М83.

Напомним, что российские СМИ сообщили, что РФ готовит на экспорт "новый" ЗРК "Крона-Э". Эксперты отметили, что речь на самом деле идет о комплексе "Сосна", который все же не поступил на вооружение российских войск.

Также сообщалось, что 3 февраля появилась информация о том, что "Калашников" впервые представит новый ЗРК малой дальности.