На передовій в Україні помітили рідкісні ЗРК С-300В1: скільки їх залишилося у ЗСУ (фото, відео)

За словами журналістів, на початку повномасштабного вторгнення С-300В1 вважався однією з найбільш високотехнологічних систем України. Аналітики відмічают, що ЗРК типу С-300В1 рідкісні, ракети до них дефіцитні, і тому з часом Україні знадобиться замінювати радянські системи західними зразками.

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Повітряні сили України поділилися рідкісними кадрами зенітно-ракетного комплексу С-300В1 з ракетами-перехоплювачами 9M83. На це звернуло увагу видання The War Zone.

В одному з відео, якими нещодавно поділилися ЗС, йшлося про офіцера зенітно-ракетних військ, який спочатку служив на комплексі С-300, а тепер працює на ЗРК NASAMS. Історія супроводжувалася кадрами бойової роботи зі знищення повітряних цілей російських військ.

Рідкісні С-300В1

На початку повномасштабного вторгнення С-300В1 вважався однією з найбільш високотехнологічних систем України, здатних протистояти обстрілам балістичними ракетами. Але поки немає інформації про те, скільки подібних систем зараз перебуває на озброєнні ЗСУ.

Повне відео інтерв'ю з українським офіцером

Попри загальну номенклатуру, серія ЗРК С-300В1 зовсім інша порівняно з С-300П, які розробляли спочатку в СРСР, а потім і у РФ. Версії С-300В містять автономні гусеничні пускові установки та радари (TELAR). Існують також пускові установки без радара, але оснащені краном, які можуть використовуватися для перезаряджання інших пускових установок. Із системою також можуть використовуватися зовнішні радари.

Для серії С-300В використовуються дві різні ракети-перехоплювачі, такі як 9M82 і 9M83, за класифікацією НАТО, SA-12B Giant і SA-12A Gladiator, відповідно. Обидві можуть перехоплювати балістичні ракети на їхньому фінальному етапі підльоту.

Характеристики ЗРК С-300В1

модифікації: С-300В1, С-300В2, С-300В4, С-300ВМ, С-300ВМ2, С-300ВМД;

зона ураження аеродинамічних цілей ЗРК С-300В1:

дальність — до 100 км;

висота — 0,025-30 км.

балістичні цілі:

дальності — 30 км (для ракет-перехоплювачів 9М82) і 40 км (для ракет-перехоплювачів 9М83);

висота — 1-25 км.

Ці ЗРК перебувають на озброєнні таких країн:

Венесуела — 12 пускових установок (1 дивізіон) (станом на 2022 рік);

Єгипет — близько 18;

Росія — 48 ПУ в Сухопутних військах і ще 20 ПУ — у ПКС РФ; (РФ використовувала ці ЗРК для обстрілу українських міст під час повномасштабного вторгнення, зокрема обстрілювали Миколаїв і Запоріжжя);

Україна — 3-4 дивізіони С-300В;

Білорусь — у 2012 році було кілька С-300В, але в. 2018 року їх списали.

Українські аналітики з Defense Express погоджуються з висновками американських експертів про те, що ЗРК такого типу рідкісні, ракети до них дефіцитні, і тому згодом Україні знадобиться заміна радянських систем західними зразками.

Але все ж зі свого боку зазначають, що в західній пресі нерідко некритично покладаються на соцмережі в питаннях щодо війни РФ проти України. У випадку з С-300В1 було зроблено висновок про те, що в України є ракети 9М82 до С-300В1. Автори TWZ цей висновок переписали, але потім внесли поправку про те, що йдеться все ж таки про ракети 9М83.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що РФ готує на експорт "новий" ЗРК "Крона-Е". Експерти зазначили, що насправді йдеться про комплекс "Сосна", який все ж не надійшов на озброєння російських військ.

Також повідомлялося, що 3 лютого з'явилася інформація про те, що "Калашников" вперше представить новий ЗРК малої дальності.