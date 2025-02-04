РФ готовит на экспорт "новый" ЗРК "Крона-Э": чего не договаривают в российском ВПК

Эксперты отметили, что на самом деле речь идет о комплексе "Сосна", который так и не поступил на вооружение ВС РФ. Видимо, концерн "Калашников" решил провести ребрендинг своего "долгостроя".

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На фоне полномасштабной войны против Украины российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) активизировал попытки продвижения своих разработок на международном рынке вооружений. В числе таких инициатив — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности "Крона-Э", который концерн "Калашников" планирует представить на выставке IDEX 2025 в ОАЭ с 17 по 21 февраля. Об этом пишет портал Defense Express.

Обозреватели отмечают, что несмотря на заявления российских разработчиков о "новейших" возможностях "Крона-Э" для защиты важных объектов от беспилотников, визуальные и технические особенности комплекса указывают на его происхождение от более старой системы — ЗРК "Сосна".

Впервые эта система была показана в 2013 году и предполагалась как замена устаревшей "Стрела-10". Однако комплекс так и не был массово принят на вооружение российской армии. Таким образом очевидно, что речь идет о типичном "долгострое" российского ОПК.

Особенности ЗРК

Ключевым отличием "Крона-Э" является его предполагаемая универсальность. Российские источники утверждают, что комплекс может использовать как зенитные ракеты 9М340, предназначенные для "Сосны", так и более тяжелые 9М333 от "Стрела-10".

Технические характеристики ракет

9М340 (Сосна) :

: дальность поражения — до 10 км;

высота поражения — до 5 км;

стартовая масса — 42 кг.

9М333 (Стрела-10) :

: дальность поражения — до 5 км;

высота поражения — до 3 км;

стартовая масса — 72 кг.

Характеристики зенитной ракеты 9М340 Фото: Открытые источники

Кроме того, зенитная ракета 9М340 имеет двухступенчатую конструкцию и более высокие характеристики по дальности и высоте поражения, что делает ее эффективной против современных беспилотников и крылатых ракет.

Авторы материала обратили внимание, что Россия не заявляет о планах поставить "Крона-Э" на вооружение своих войск, что свидетельствует о его позиционировании исключительно как экспортного продукта. Презентация комплекса на международной выставке может рассматриваться как попытка российского ОПК сохранить свои позиции на рынке вооружений, несмотря на геополитическую изоляцию и санкции.

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