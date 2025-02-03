Германия модернизирует ракету IRIS-T Block II: какое значение этои имеет для Украины

Развитие этой ракетной системы может привести к аналогичным улучшениям в зенитных ракетах комплексов IRIS-T SLM, которые состоят на вооружении Сил обороны.

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Немецкая оборонная компания Diehl Defence 31 подписала с Бундесвером контракт на модернизацию и серийное производство зенитной ракеты класса "воздух-воздух" IRIS-T Block II. Военное ведомство одобрило финансирование проекта в конце декабря 2024 года, выделив на него 25 млн евро, сообщает Army Recognition.

Отмечается, что модернизация ракеты призвана повысить еебоевую эффективность. По словам главного программного директора Diehl Defence Харальда Бушека, который выступал на авиасалоне ILA 2024 в Берлине, модернизация включает:

Новую головку самонаведения, обеспечивающую более точное наведение на цель;

Обновленную электронику, увеличивающую скорость реакции и устойчивость к помехам;

Возможность передачи данных в полете, что позволит изменять цель после запуска.

Ракета класса "воздух-воздух" IRIS-T Block II

При этом основные характеристики, включая дальность в 25 км и массу боевой части (11,4 кг), скорее всего, останутся неизменными. Однако улучшенные сенсоры и электроника позволят ракете быстрее реагировать на угрозы и эффективнее поражать цели.

Применение IRIS-T

Авиационная ракета малой дальности IRIS-T была разработана в рамках европейской программы сотрудничества. Она может применяться различными боевыми самолетами, включая Eurofighter Typhoon, Gripen, F-16, EF-18, F-5, KF-21 и Tornado. В общей сложности заказчикам из разных стран было поставлено более 5000 ракет этого типа.

Кроме авиационного применения, ракета используется в системе ПВО IRIS-T SLS, которая, в частности, стоит на вооружении Сил обороны Украины.

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Обозреватели отмечают, что развитие IRIS-T Block II может привести к аналогичным улучшениям в зенитных ракетах семейства IRIS-T SLM и IRIS-T SLX. Так версия SLM, используемая ПВО Украины имеет дальность до 40 км, а новейшая SLX – до 80 км. Уже сейчас в IRIS-T SLX интегрированы технологии, схожие с будущими возможностями Block II.

Таким образом модернизация IRIS-T делает эту систему более гибкой и устойчивой к современным средствам радиоэлектронной борьбы, повышая ее ценность для европейских и международных операторов.

Напомним, в конце декабря прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче Украине шестого комплекса противовоздушной обороны IRIS-T. Этот ЗРК предназначен для уничтожения различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.