Шольц заявил о поставке шестого комплекса ПВО IRIS-T в Украину (видео)

До конца года украинские Силы обороны должны получить два комплекса IRIS-T SLM средней дальности и два IRIS-T SLS малой дальности.

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о передаче Украине шестого комплекса противовоздушной обороны IRIS-T. Это заявление прозвучало на брифинге после заседания Европейского совета в Брюсселе.

Это соответствует более ранним заявлениям о том, что шестая огневая установка IRIS-T SLM, а также две дополнительные пусковые установки IRIS-T SLS, обещанные Германией, будут доставлены в Украину к концу года.

Информацию о передаче также подтвердил мониторинговый проект German Aid to Ukraine в соцсети X.

Передача этого ЗРК была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре, после переговоров с Олафом Шольцем.

В октябре Германия поставила Украине обе версии IRIS-T:

IRIS-T SLM — комплекс средней дальности,

— комплекс средней дальности, IRIS-T SLS — комплекс малой дальности.

Согласно заявлениям, до конца года украинские Силы обороны должны получить два комплекса IRIS-T SLM и два IRIS-T SLS. В общей сложности, по словам канцлера Шольца, Германия заказала 17 систем IRIS-T для Украины.

Кратко о ЗРК IRIS-T

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM предназначена для уничтожения различных воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Она способна поражать цели на расстоянии до 40 километров, что делает ее эффективной для защиты крупных территорий и стратегически важных объектов. Комплекс отличается высокой точностью и универсальностью в условиях интенсивных воздушных атак.

Систем IRIS-T SLS, в свою очередь, разработана для перехвата целей на малых дальностях — до 12 километров и на высотах до 8 километров. Ее ключевая особенность — использование модернизированной ракеты IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, адаптированной для наземного пуска. Эта система идеально подходит для защиты от низколетящих целей, таких как беспилотники и вертолеты, на ближних рубежах.

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