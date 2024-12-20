Шольц заявив про постачання шостого комплексу ППО IRIS-T в Україну (відео)

До кінця року українські Сили оборони мають отримати два комплекси IRIS-T SLM середньої дальності та два IRIS-T SLS малої дальності.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про передачу Україні шостого комплексу протиповітряної оборони IRIS-T. Ця заява прозвучала на брифінгу після засідання Європейської ради в Брюсселі.

Це відповідає попереднім заявам про те, що шоста вогнева установка IRIS-T SLM, а також дві додаткові пускові установки IRIS-T SLS, обіцяні Німеччиною, будуть доставлені в Україну до кінця року.

Інформацію про передачу також підтвердив моніторинговий проєкт German Aid to Ukraine у соцмережі X.

Передача цього ЗРК була анонсована президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, після переговорів з Олафом Шольцем.

У жовтні Німеччина поставила Україні обидві версії IRIS-T:

IRIS-T SLM — комплекс середньої дальності,

— комплекс середньої дальності, IRIS-T SLS — комплекс малої дальності.

Згідно із заявами, до кінця року українські Сили оборони мають отримати два комплекси IRIS-T SLM і два IRIS-T SLS. Загалом, за словами канцлера Шольца, Німеччина замовила 17 систем IRIS-T для України.

Коротко про ЗРК IRIS-T

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM призначена для знищення різних повітряних загроз, включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками та крилатими ракетами. Вона здатна вражати цілі на відстані до 40 кілометрів, що робить її ефективною для захисту великих територій і стратегічно важливих об'єктів. Комплекс вирізняється високою точністю та універсальністю в умовах інтенсивних повітряних атак.

Систему IRIS-T SLS, своєю чергою, розроблено для перехоплення цілей на малих дальностях — до 12 кілометрів і на висотах до 8 кілометрів. Її ключова особливість — використання модернізованої ракети IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, адаптованої для наземного пуску. Ця система ідеально підходить для захисту від цілей, що летять низько, як-от безпілотники й вертольоти, на ближніх рубежах.

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