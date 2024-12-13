Нова ракетна атака РФ: Україні для захисту потрібні 20 систем NASAMS, HAWK або IRIS-T, — МЗС

За словами міністра Андрія Сибіги, у відповідь на спроби Росії залишити Україну без енергії, Київ повинен залишити ЗС РФ без засобів терору.

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Глава МЗС України Андрій Сибіга після нової масованої атаки ЗС РФ по інфраструктурі України нагадав західним партнерам про те, що Україна просила передати 20 додаткових систем ППО середнього радіуса дії. Про це міністр написав у соцмережі X.

Сибіга зауважив, що об'єктом агресії знову стала енергосистема, і захиститися від цього допоможуть NASAMS, HAWK або IRIS-T.

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"Масована російська ракетна атака на Україну цього ранку, переважно по енергетичній системі. Росія націлилася на те, щоб залишити нас без енергії. Замість цього ми повинні залишити їх без засобів терору. Я повторю свій заклик до термінового постачання 20 систем оборони NASAMS, HAWK або IRIS-T", — йдеться в публікації.

Міністр закордонних справ на початку грудня розповів, що просив партнерів передати щонайменше 20 систем ППО, щоб ефективно відбивати повітряні атаки РФ.

Нагадаємо, що через масовану атаку "Кинджалами" російських військ почалися екстрені відключення електроенергії. Про пуски кількох аеробалістичних ракет попереджали Повітряні сили та моніторингові ресурси. Останні повідомили про щонайменше два влучання ракет Х-47М2.

Також повідомлялося, що для ударів по українських містах російські війська використовували балістичну зброю — зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і ракетоносіїв у Чорному морі. Були попередження і про зліт МіГ-31К — носія аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал".