Нова ракетная атака РФ: Украине для защиты нужны 20 систем NASAMS, HAWK или IRIS-T, — МИД

По словам министра Андрея Сибиги, в ответ на попытки России оставить Украину без энергии, Киев должен оставить ВС РФ без средств террора.

Related video

Глава МИД Украины Андрей Сибига после новой массированной атаки ВС РФ по инфраструктуре Украины напомнил западным партнерам о том, что Украина просила передать 20 дополнительных систем ПВО среднего радиуса действия. Об этом министр написал в соцсети X.

Сибига указал на то, что объектом агрессии вновь стала энергосистема, и защититься от этого помогут NASAMS, HAWK или IRIS-T.

Важно

Десятки батарей HAWK: Тайвань мог негласно перевооружить ПВО Украины, — Forbes

"Массированная российская ракетная атака на Украину этим утром, преимущественно по энергетической системе. Россия нацелилась на то, чтобы оставить нас без энергии. Вместо этого мы должны оставить их без средств террора. Я повторю свой призыв к срочным поставкам 20 систем обороны NASAMS, HAWK или IRIS-T", — говорится в публикации.

Министр иностранных дел в начале декабря рассказал, что просил партнеров передать не менее 20 систем ПВО, чтобы эффективно отражать воздушные атаки РФ.

Напомним, что из-за массированной атаки "Кинжалами" российских войск начались экстренные отключения электроэнергии. О пусках нескольких аэробаллистических ракет предупреждали Воздушные силы и мониторинговые ресурсы. Последние сообщили о как минимум двух попаданиях ракет Х-47М2.

Также сообщалось, что для ударов по украинским городам российские войска использовали баллистическое оружие — со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и ракетоносителей в Черном море. Были предупреждения и о взлете МиГ-31К — носителе аэробаллистических Х-47М2 "Кинжал".