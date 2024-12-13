Обстрел Украины: ВС РФ массированно атакуют "Кинжалами", начались экстренные отключения (фото)

О пусках нескольких аэробаллистических "Кинжалов" предупреждали Воздушные силы и мониторинговые каналы. По словам последних, зафиксировано по меньшей мере два попадания ракет Х-47М2.

Related video

В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, применив ракеты различного базирования и ударные дроны-камикадзе. Фокус продолжает информировать и собирать в одном материале всю актуальную информацию.

Мониторинговые каналы отмечали, что в 07:40 6 групп крылатых ракет "Калибр" двигалось от Кропивницкого мимо Умани на Северо-Запад, 5 групп — с Херсонщины вектором на Кропивницкий и дальше, 5 групп крылатых ракет Х-101 шло от Лубен на Кременчуг. Еще одна ракета шла через Берестинский район Харьковщины на Днепропетровщину.

Около 07:30 россияне с БпЛА атаковали Днепровский район Херсон. Об этом сообщила ОВА.

"Пострадали два человека: 35-летний мужчина и 50-летняя женщина. У них — взрывные травмы, множественные ожоги рук и лица", — говорилось в сообщении.

Обоих пострадавших доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

В 07:52 и в 08:01 в Одессе были слышны взрывы. Об этом сообщал мэр города Геннадий Труханов.

В 08:02 в Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщила Киевская ОВА.

Впоследствии стало известно, что 10 групп крылатых ракет идут через Бердичев и Хмельник на Хмельницкую и Ровенскую область.

Также стало известно о попадании в энергетические объекты в Одесской области. Об этом отметила "Думская" со ссылкой на главу ОГА Олега Кипера. В двух районах города отсутствует вода и свет.

Позже мониторинговые каналы отмечали о приближении российской ракеты к Ивано-Франковску. В 08:33 стало известно о взрывах в городе.

Около 8:35 было громко в Ивано-Франковске. В городе работало ПВО, сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

В Укрэнерго отметили, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен. Об этом сообщили в "Укрэнерго" и отметили, что с актуальным графиком можно ознакомиться на сайте или официальных страницах каждого облэнерго. Жителей Киева предупредили о применении экстренных отключений света в столице. Соответствующие предупреждения поступили в приложении "Киев Цифровой".

В 08:46 стало известно о запуске "Кинжала" на Староконстантинов и Шепетовку. Второй "Кинжал" запущен западнее, в сторону Хмельницкой и Тернопольской области. Впоследствии сообщили, что оба "Кинжала" попали в районе Бурштына, Франковская область.

Напомним, в пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины ракетами различного базирования и ударными дронами-камикадзе. Россияне применили баллистическое вооружение, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ракетоносители в Черном море.