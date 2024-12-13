Обстріл України: ЗС РФ масовано атакують "Кинджалами", почались екстрені відключення (фото)

Про пуски кількох аеробалістичних "Кинджалів" попереджали Повітряні сили та моніторингові канали. Зі слів останніх, зафіксовано щонайменше два влучання ракет Х-47М2.

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У п'ятницю вранці, 13 грудня, ЗС РФ здійснили масований обстріл України, застосувавши ракети різного базування та ударні дрони-камікадзе. Фокус продовжує інформувати та збирати в одному матеріалі всю актуальну інформацію.

Моніторингові канали зазначали, що о 07:40 6 груп крилатих ракет "Калібр" рухалися від Кропивницького повз Умань на Північний Захід, 5 груп — з Херсонщини вектором на Кропивницький і далі, 5 груп крилатих ракет Х-101 йшло від Лубен на Кременчук. Ще одна ракета йшла через Берестинський район Харківщини на Дніпропетровщину.

Близько 07:30 росіяни з БпЛА атакували Дніпровський район Херсона. Про це повідомила ОВА.

"Постраждали двоє людей: 35-річний чоловік і 50-річна жінка. У них — вибухові травми, множинні опіки рук та обличчя", — йшлося в повідомленні.

Обох потерпілих доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу.

О 07:52 та о 08:01 в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомляв мер міста Геннадій Труханов.

О 08:02 у Київській області працюють сили ППО. Про це повідомила Київська ОВА.

Згодом стало відомо, що 10 груп крилатих ракет йдуть через Бердичів і Хмільник на Хмельниччину та Рівненщину.

Також стало відомо про влучання в енергетичні об'єкти в Одеській області. Про це зазначила "Думська" з посиланням на голову ОВА Олега Кіпера. У двох районах міста відсутні вода та світло.

Пізніше моніторингові канали зазначали про наближення російської ракети до Івано-Франківська. О 08:33 стало відомо про вибухи в місті.

Близько 08:35 було гучно в Івано-Франківську. В місті працювало ППО, повідомив мер міста Руслан Марцінків.

В Укренерго зазначили, що через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшено. Про це повідомили в "Укренерго" та зазначили, що з актуальним графіком можна ознайомитися на сайті чи офіційних сторінках кожного обленерго. Жителів Києва попередили про застосування екстрених відключень світла у столиці. Відповідні попередження надійшли у застосунку "Київ Цифровий".

О 08:46 стало відомо про запуск "Кинджала" на Старокостянтинів і Шепетівку. Другий "Кинджал" запущено на захід, у бік Хмельницької та Тернопільської області. Згодом повідомили, що обидва "Кинджали" влучили в районі Бурштина, Франківщина.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 13 грудня, ЗС РФ здійснили масований обстріл України ракетами різного базування та ударними дронами-камікадзе. Росіяни застосували балістичне озброєння, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ракетоносії у Чорному морі.