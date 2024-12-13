ЗС РФ атакують крилатими та балістичними ракетами: у регіонах лунають вибухи

Для ударів по українських містах росіяни застосувати балістичне озброєння, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та ракетоносії у Чорному морі. Також командування попередило про зліт МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

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У п'ятницю вранці, 13 грудня, ЗС РФ здійснили масований обстріл України, застосувавши ракети різного базування та ударні дрони-камікадзе. Фокус в одному матеріалі зібрав усю актуальну інформацію.

Росія продовжує обстрілювати Україну різними видами озброєнь. Зокрема, 13 грудня о 5:17 моніторингові канали повідомили про ймовірність пуску ворогом по нашій країні крилатих ракет повітряного базування з району Саратовської області РФ.

Також в акваторію Чорного моря виведено ракетоносії. В Генштабі зазначили, що станом на 6:00 в Чорному морі 3 ворожих кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракет.

Згідно даних моніторингових груп Харків двічі був під ударом балістики: о 6:18 та о 6:51. Також станом на 6:22 під ударом балістики був Кременчук (Полтавська область).

О 6:32 моніторингові канали повідомили, що "перший пуск" крилатих ракет вочевидь був несправжнім. Очікується потенційне наближення "другого пуску".

Зазначається, що ворог активно застосовує балістичні ракети. Також існує певна загроза з боку Чорноморського флоту.

О 7:06 моніторинговими каналами відмічені пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

О 7:17 відмічено входження крилатих ракет "Калібр" у повітряний простір України. 3 групи рухаються з Херсонської області на Миколаївську.

О 7:23 стало відомо, що крилаті ракети заходять в ПП України через Сумську область. Моніторингові канали писали, що через Шосткинський район йде 1 група крилатих ракет Х-101.

О 7: 24 Повітряні сили України повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

О 7:25 моніторингові канали відзначили зліт МіГ-31К ВПС РФ. Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Пізніше, о 07:26 стало відомо про 12 груп крилатих ракет "Калібр" через Баштанку на Кіровоградщину. Також зафіксовані 2 групи крилатих ракет Х-101 через Сумщину на Чернігівщину.

О 07:29 стало відомо про 12 груп крилатих ракет "Калібр" вектором на Кропивницький та 3 групи ракет Х-101 через Новгород-сіверський район Чернігівщини.

Нагадаємо, раніше в ЦПД попереджали, що Росія готує масовані удари по Україні. Тим часом У США вважають, що за кілька днів ЗС РФ можуть запустити по Україні балістичну ракету середньої дальності "Орешник".