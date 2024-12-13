ВС РФ атакуют крылатыми и баллистическими ракетами: в регионах раздаются взрывы

Для ударов по украинским городам россияне применить баллистическое вооружение, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и ракетоносители в Черном море. Также командование предупредило о взлете МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Related video

В пятницу утром, 13 декабря, ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, применив ракеты различного базирования и ударные дроны-камикадзе. Фокус в одном материале собрал всю актуальную информацию.

Россия продолжает обстреливать Украину различными видами вооружений. В частности, 13 декабря в 5:17 мониторинговые каналы сообщили о вероятности пуска врагом по нашей стране крылатых ракет воздушного базирования из района Саратовской области РФ.

Также в акваторию Черного моря выведены ракетоносители. В Генштабе отметили, что по состоянию на 6:00 в Черном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 24 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море, по данным командования, 7 вражеских кораблей, из них 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 41 ракет.

Согласно данным мониторинговых групп Харьков дважды был под ударом баллистики: в 6:18 и в 6:51. Также по состоянию на 6:22 под ударом баллистики был Кременчуг (Полтавская область).

В 6:32 мониторинговые каналы сообщили, что "первый пуск" крылатых ракет явно был ненастоящим. Ожидается потенциальное приближение "второго пуска".

Отмечается, что враг активно применяет баллистические ракеты. Также существует определенная угроза со стороны Черноморского флота.

В 7:06 мониторинговыми каналами отмечены пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

В 7:17 отмечено вхождение крылатых ракет "Калибр" в воздушное пространство Украины. 3 группы движутся из Херсонской области на Николаевскую.

В 7:23 стало известно, что крылатые ракеты заходят в ПП Украины через Сумскую область. Мониторинговые каналы писали, что через Шосткинский район идет 1 группа крылатых ракет Х-101.

В 7:24 Воздушные силы Украины сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

В 7:25 мониторинговые каналы отметили взлет МиГ-31К ВВС РФ. Он является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Позже, в 07:26 стало известно о 12 группах крылатых ракет "Калибр" через Баштанку на Кировоградщину. Также зафиксированы 2 группы крылатых ракет Х-101 через Сумскую область на Черниговщину.

В 07:29 стало известно о 12 группах крылатых ракет "Калибр" вектором на Кропивницкий и 3 группы ракет Х-101 через Новгород-Северский район Черниговщины.

Напомним, ранее в ЦПД предупреждали, что Россия готовит массированные удары по Украине. Тем временем в США считают, что за несколько дней ВС РФ могут запустить по Украине баллистическую ракету средней дальности "Орешник".