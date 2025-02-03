Німеччина модернізує ракету IRIS-T Block II: яке значення це має для України

Розвиток цієї ракетної системи може призвести до аналогічних поліпшень у зенітних ракетах комплексів IRIS-T SLM, які перебувають на озброєнні Сил оборони.

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Німецька оборонна компанія Diehl Defence 31 підписала з Бундесвером контракт на модернізацію і серійне виробництво зенітної ракети класу "повітря-повітря" IRIS-T Block II. Військове відомство схвалило фінансування проєкту наприкінці грудня 2024 року, виділивши на нього 25 млн євро, повідомляє Army Recognition.

Зазначається, що модернізація ракети покликана підвищити її бойову ефективність. За словами головного програмного директора Diehl Defence Харальда Бушека, який виступав на авіасалоні ILA 2024 у Берліні, модернізація включає:

Нову головку самонаведення, що забезпечує точніше наведення на ціль;

Оновлену електроніку, що збільшує швидкість реакції та стійкість до перешкод;

Можливість передачі даних у польоті, що дасть змогу змінювати ціль після запуску.

Ракета класу "повітря-повітря" IRIS-T Block II

При цьому основні характеристики, включно з дальністю у 25 км і масою бойової частини 11,4 кг, найімовірніше, залишаться незмінними. Однак поліпшені сенсори та електроніка дадуть змогу ракеті швидше реагувати на загрози й ефективніше уражати цілі.

Застосування IRIS-T

Авіаційна ракета малої дальності IRIS-T була розроблена в рамках європейської програми співпраці. Вона може застосовуватися різними бойовими літаками, зокрема Eurofighter Typhoon, Gripen, F-16, EF-18, F-5, KF-21 і Tornado. Загалом замовникам із різних країн було поставлено понад 5000 ракет цього типу.

Крім авіаційного застосування, ракета використовується в системі ППО IRIS-T SLS, яка, зокрема, стоїть на озброєнні Сил оборони України.

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Оглядачі зазначають, що розвиток IRIS-T Block II може призвести до аналогічних поліпшень у зенітних ракетах сімейства IRIS-T SLM і IRIS-T SLX. Так версія SLM, яку використовує ППО України, має дальність до 40 км, а новітня SLX — до 80 км. Уже зараз в IRIS-T SLX інтегровані технології, схожі з майбутніми можливостями Block II.

Таким чином модернізація IRIS-T робить цю систему гнучкішою і стійкішою до сучасних засобів радіоелектронної боротьби, підвищуючи її цінність для європейських і міжнародних операторів.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про передачу Україні шостого комплексу протиповітряної оборони IRIS-T. Цей ЗРК призначений для знищення різних повітряних загроз, включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками і крилатими ракетами.