Німеччина інтегрує IRIS-T SLM на фрегати F125: у чому переваги рішення (фото)

Інтеграція зенітно-ракетного комплексу в бойовий корабель має низку складнощів, оскільки встановлення системи вертикального пуску ракет потребуватиме значних змін у конструкції фрегата.

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Німецька компанія Diehl Defence планує інтеграцію зенітної ракети IRIS-T SLM в систему вертикального пуску Mk41 компанії Lockheed Martin на фрегати класу Baden-Württemberg (F125) ВМС Німеччини. Ці фрегати наразі вважаються недостатньо озброєними, що робить їх відповідними кандидатами для такої інтеграції, повідомляє Army Recognition.

Наразі основне озброєння фрегатів F125 включає:

127-мм головну гармату Oto Melara, обмежену за ефективністю проти повітряних цілей;

дві 27-мм гармати Mauser MLG 27;

вісім 12,7-мм важких кулеметів;

ракетну систему ближнього радіусу дії RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) у двох 21-осередкових пускових установках.

Фрегат класу Baden-Württemberg Фото: Defense Express

Однак фрегати F125 не оснащені зенітними ракетами дальньої дії, як-от Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), що робить їх, на думку оглядачів, уразливими перед високошвидкісними маневреними протикорабельними крилатими ракетами та іншими повітряними загрозами.

Проблеми та рішення інтеграції

Через це Diehl Defence розглядає ракету IRIS-T SLM як життєздатний варіант для фрегатів F125. Боєприпас комплексу має максимальну дальність 40 км і висоту ураження до 20 км, що дає змогу вражати різні повітряні загрози, включно з літаками, гелікоптерами та крилатими ракетами. Наведення здійснюється з використанням інерціальної навігації з GPS і радіолокаційним зв'язком для середнього курсу та інфрачервоного шукача для термінальної фази.

Тим часом інтеграція системи на фрегати має низку складнощів. Потенційною проблемою є поточне використання простору перед пусковою установкою RAM на носовій палубі, який було перепрофільовано під спортивну кімнату. Встановлення системи вертикального пуску (VLS) потребуватиме значних змін у конструкції корабля, тому Diehl Defence пропонує альтернативне рішення — встановлення пускових установок IRIS-T SLM у конфігурації, аналогічній сухопутній версії ЗРК. У цьому варіанті пускові установки будуть перебувати в горизонтальному положенні в "похідному" порядку і переводитися у вертикальне положення для бойової стрільби.

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Отже, інженери Diehl Defence підрахували, що мертву зону IRIS-T SLM можна буде перекрити шляхом вже наявного озброєння фрегатів. Інтеграція самого ЗРК потребує мінімальних зусиль, оскільки радар і система управління вже сумісні.

"Компанія заявила, що запуск ракет IRIS-T SLM з корабля в неспокійному морі не повинен викликати проблем, оскільки ракета адаптована до версії "повітря-повітря", здатної витримувати значні фізичні навантаження. Однак вони підкреслюють, що пускові установки, контейнери й ракети повинні бути стійкі до корозії солоної води, і Diehl наразі оцінює цю вимогу", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, в Україну 24 травня прибула ще одна установка протиповітряної оборони IRIS-T SLM. За інформацією Der Spiegel, Німеччина обіцяла надати дев'ять таких комплексів, орієнтовна вартість яких — 140–178 млн євро.