Якими будуть фрегати для ВМС Німеччини: фінальні рендери (фото)
Німеччина замовила в нідерландської компанії виробництво 4 кораблі проєкту F126, які мають стати в стрій у період із 2028 по 2031 роки.
Нідерландська оборонна компанія Damen Shipyards Group показала фінальні зображення фрегата F126 для Військово-морських сил Німеччини. Про це повідомила пресслужба компанії.
Майбутній фрегат проєкту F126 має стати в стрій ВМС Німеччини в період із 2027 до 2031 років. Усього Бундесвер замовив 4 кораблі з можливістю дозамовити ще два. Для розробки та будівництва фрегатів виділили 4,6 млрд євро. Контракт був підписаний в червні 2020 року.
Фрегат проєкту F126 буде мати такі характеристики:
- повна водотоннажність — 10 550 тонн;
- довжина — 166 м;
- ширина — 21,7 м.
Озброєння виготовить німецька Rheinmetall Waffe Munition. F126 отримає дистанційно керовану гармату MLG27 4.0. Це озброєння має камеру денного світла, інфрачервоний датчик і лазерний далекомір. Калібр гармати — 27 мм, а скорострільність — 1 700 пострілів на хвилину. Також буде й інше озброєння.
Як пише NavalNews, компанія Damen виступає як головний підрядник замовлення, вони розробили конструкцію корабля. Французька Thales відповідає за систему контролю та управління зброєю корабля. Чотири фрегати будуть будувати на корабельні в Гамбурзі, Вольгасті та Кілі. Перший корабель має стати в стрій у 2028 році.
Нагадаємо, 5 квітня Королівський флот Великобританії анонсував створення фрегата HMS Birmingham, який буде боротися із субмаринами.
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