Какими будут фрегаты для ВМС Германии: окончательные рендеры (фото)

Германия заказала у нидерландской компании производство 4 кораблей проекта F126, которые должны встать в строй в период с 2028 по 2031 годы.

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Нидерландская оборонная компания Damen Shipyards Group показала финальные изображения фрегата F126 для Военно-морских сил Германии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Будущий фрегат проекта F126 должен стать в строй ВМС Германии в период с 2027 по 2031 год. Всего Бундесвер заказал 4 корабля с возможностью дозаказать еще два. Для разработки и строительства фрегатов было выделено 4,6 млрд евро. Контракт был подписан в июне 2020 года.

Фрегат проекта F126 будет иметь следующие характеристики:

полное водоизмещение — 10550 тонн;

длина – 166 м;

ширина — 21,7 м.

Вооружение изготовит немецкая Rheinmetall Waffe Munition. F126 получит дистанционно управляемую пушку MLG27 4.0. Это вооружение имеет камеру дневного света, инфракрасный датчик и лазерный дальномер. Калибр пушки – 27 мм, а скорострельность – 1700 выстрелов в минуту. Также будет и другое вооружение.

MLG27 4.0 имеет скорострельность 1700 выстрелов в минуту

Как пишет NavalNews, компания Damen выступает в качестве главного подрядчика заказа, они разработали конструкцию корабля. Французская Thales ответственна за систему контроля и управления оружием корабля. Четыре фрегата будут строить на верфях в Гамбурге, Вольгасте и Киле. Первый корабль должен стать в строй в 2028 году.

Финальный рендер F126 F126 Фрегат F-126 F-126

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