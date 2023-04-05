Королевский флот Британии создает нового охотника за подлодками — фрегат Type 26 HMS Birmingham

Новый фрегат предназначен для борьбы с подводными лодками, защиты собственных субмарин и авианосцев класса CVF Queen Elizabeth. Корабли придут на смену фрегатам класса Type 23 в рамках проекта Global Combat Ship.

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На судостроительной верфи в Глазго 4 апреля начались работы над последним фрегатом класса Type 26 HMS Birmingham Королевского флота Великобритании, который получит название Forward. Таким образом новый охотник за подводными лодками станет четвертым судном, дополнив фрегаты того же класса Sheffield, Newcastle, Edinburgh и London, которые придут на смену кораблям Type 23 в рамках проекта Global Combat Ship (GCS). Об этом сообщает пресс-служба британского Королевского флота.

На церемонии закладки киля будущего фрегата присутствовали заместитель министра обороны Великобритании Алекс Чалк, ветераны британского крейсера HMS Brum, сотрудники оборонной компании BAE Systems и VIP-персоны из Бирмингема.

"Министерство обороны, BAE Systems и все предприятие по созданию кораблей Type 26 справились с этой задачей. Многие вложили всю душу в строительство этих кораблей, которые оставят после себя наследие на десятилетия — и обеспечат будущим экипажам Королевского флота значительное оперативное преимущество перед теми, кто хотел бы причинить нам вред", — заявил руководитель программы строительства фрегатов коммодор Стив Робертс.

Процесс строительства фрегата Type 26

Что известно о новом фрегате Type 26

Сообщается, что HMS Birmingham — первый корабль из второй партии фрегатов класса Type 26, которая включает пять единиц. За ним последуют Sheffield, Newcastle, Edinburgh, London и присоединятся к первоначальному трио HMS Glasgow, Cardiff и Belfast, которые на данный момент находятся в стадии строительства.

Новый противолодочный корабль стоимостью 840 млн фунтов стерлингов будет иметь полное водоизмещение в пределах 8 000 тонн, при этом длина корпуса составит 150 метров, ширина – 21 метр. Корабль будет развивать скорость свыше 26 узлов (48 км в час), дальность плавания – 7 000 морских миль (около 13 000 км). Численность экипажа – 157 человек.

Иллюстрация фрегата Type 26. Источник: Royal Navy

Фрегат будет оснащен системой противоракетной обороны Sea Ceptor, 5-дюймовым орудием среднего калибра, радаром средней дальности, мощными гидролокаторами, вертикальной пусковой шахтой для ракетных систем Mk41, а также вертолетом Merlin или Wildcat.

Установка вертикального пуска Mk41 позволит использовать крылатые ракеты Tomahawk, противолодочные ракеты ASROC и противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM. Также арсенал фрегата включает 127-мм артустановку, 30-мм и 20-мм орудия.

Фрегаты класса Type 26 позиционируются как малозаметные боевые корабли с низкой акустической сигнатурой, и предназначены для борьбы с подводными лодками, защиты собственных субмарин и новых авианосцев класса CVF Queen Elizabeth.

Ранее сообщалось, что в Китае спустили на воду два новейших эсминца Type 052D Kunming, которые дополнили военный флот Народной освободительной армии . Корабли имеют множество усовершенствований в плане дизайна, систем навигации и обнаружения, а также вооружены управляемыми ракетами.