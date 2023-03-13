Военная мощь Поднебесной: Китай спустил на воду два новейших эсминца Type 052D (фото)

Корабли являются представителями четвертого поколения эсминцев ВМС НОАК. Type 052D имеют множество усовершенствований в плане дизайна, систем навигации и обнаружения, а также вооружены управляемыми ракетами.

Related video

Китай дополнил свой военно-морской флот двумя новейшими эсминцами Type 052D Kunming. Корабли были спущены на воду в одном из крупнейших портов страны в городе Далянь, расположенном на северо-востоке КНР. Об этом 12 марта сообщило издание Global Times.

Предполагается, что два новых эсминца являются 27-м и 28-м кораблями Type 052D заказанными ВМС Народной освободительной армией Китая (НОАК). Существует информация, что на судостроительной верфи в Даляне строятся еще три таких эсминца, пишет издание.

Что известно о китайских Type 052D

Как сообщил китайский военный эксперт Вэй Дунсу, эсминец Type 052D зарекомендовал себя как надежный эсминец со стабильными и "зрелыми" технологиями, поэтому он является хорошим выбором для серийного производства.

В то же время обозреватели газеты британского Королевского флота Naval News охарактеризовали эсминец, как корабль четвертого поколения ВМС Китая, что оснащен передовыми системами радиолокации.

Отмечается, что Type 052D с управляемыми ракетами (DDG) на борту является одним из новейших поколений китайских эсминцев и был создан на базе создан на базе своего предшественника, эсминца Type 052C. И хотя корабль имеет тот же корпус, новый эсминец включает в себя множество усовершенствований в плане дизайна, систем навигации и обнаружения, а также вооружения. Type 052D оснащен более совершенными боевыми системами и прекрасно иллюстрирует подход китайских военных к разработке оружия в духе Run fast with small steps (быстро бежать маленькими шагами).

Водоизмещение эсминца при полной нагрузке составляет 7500 тонн. При этом длина судна 157 метров, ширина — 12,2 метров, а осадка достигает 6,2 метров. Экипаж корабля — 280 человек.

Вооружение корабля

Корабль оборудован двумя установками вертикального пуска ракет с 64 ячейками каждая для запуска зенитных ракет HQ-9B, противокорабельных и противолодочных ракет. Также было предположение что новый эсминец будет оснащен морской версией наземной крылатой ракеты большой дальности DH-10.

Эсминцы также вооружены 130-мм главным орудием H/PJ-45A, 30-мм CIWS H/PJ-12, зенитно-ракетным комплексом малой дальности HQ-10 и двумя тройными торпедными аппаратами.

На эсминце установлен мощный комплекс датчиков, который состоит из радаров Type 346A, Type 364, Type 366, Type 517B и Type 760, корпусного гидролокатора SJD-9 и гидролокатора переменной глубины SJG-311.

В целом эсминцы Type 052D предназначены для обеспечения ПВО и ПЛО корабельных соединений, борьбы с надводными силами противника, поддержки высадки десанта и выполнения других боевых задач.

Ранее сообщалось, что Японские морские силы самообороны ввели в эксплуатацию свой четвертый фрегат класса Mogami. Корабль представляет собой новое поколение фрегатов, которые разрабатывались в качестве замены эсминцев класса Asagiri и Abukuma.