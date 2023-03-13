Військова міць Піднебесної: Китай спустив на воду два новітні есмінці Type 052D (фото)

Кораблі є представниками четвертого покоління есмінців ВМС НВАК. Type 052D мають безліч удосконалень у плані дизайну, систем навігації та виявлення, а також озброєні керованими ракетами.

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Китай доповнив свій військово-морський флот двома найновішими есмінцями Type 052D Kunming. Кораблі спустили на воду в одному з найбільших портів країни в місті Далянь, розташованому на північному сході КНР. Про це 12 березня повідомило видання Global Times.

Передбачається, що два нові есмінці є 27-м і 28-м кораблями Type 052D замовленими ВМС Народною визвольною армією Китаю (НВАК). Існує інформація, що на суднобудівній верфі в Даляні будуються ще три такі есмінці, пише видання.

Що відомо про китайські Type 052D

Як повідомив китайський військовий експерт Вей Дунсу, есмінець Type 052D зарекомендував себе як надійний есмінець зі стабільними та "зрілими" технологіями, тому він є гарним вибором для серійного виробництва.

Водночас оглядачі газети британського Королівського флоту Naval News охарактеризували есмінець як корабель четвертого покоління ВМС Китаю, що оснащений передовими системами радіолокації.

Зазначається, що Type 052D з керованими ракетами (DDG) на борту є одним із новітніх поколінь китайських есмінців і був створений на базі свого попередника, есмінця Type 052C. І хоча корабель має той же корпус, новий есмінець включає безліч удосконалень у плані дизайну, систем навігації та виявлення, а також озброєння. Type 052D оснащений досконалішими бойовими системами та чудово ілюструє підхід китайських військових до розробки зброї в дусі Run fast with small steps (швидко бігти маленькими кроками).

Водотоннажність есмінця в разі повного навантаження становить 7500 тонн. Водночас довжина судна 157 метрів, ширина — 12,2 метра, а осадка досягає 6,2 метра. Екіпаж корабля — 280 осіб.

Озброєння корабля

Корабель обладнаний двома установками вертикального пуску ракет із 64 осередками кожна для запуску зенітних ракет HQ-9B, протикорабельних і протичовнових ракет. Також було припущення, що новий есмінець буде оснащений морською версією наземної крилатої ракети великої дальності DH-10.

Есмінці також озброєні 130-мм головним знаряддям H/PJ-45A, 30-мм CIWS H/PJ-12, зенітно-ракетним комплексом малої дальності HQ-10 і двома потрійними торпедними апаратами.

На есмінці встановлений потужний комплекс датчиків, який складається з радарів Type 346A, Type 364, Type 366, Type 517B і Type 760, корпусного гідролокатора SJD-9 і гідролокатора змінної глибини SJG-311.

Загалом есмінці Type 052D призначені для забезпечення ППО та ПЛО корабельними з'єднанням, боротьби з надводними силами супротивника, підтримки висадки десанту й виконання інших бойових завдань.

Раніше повідомлялося, що Японські морські сили самооборони ввели в експлуатацію свій четвертий фрегат класу Mogami. Корабель є новим поколінням фрегатів, які розроблялися як заміна есмінців класу Asagiri й Abukuma.