Королівський флот Британії створює нового мисливця за підводними човнами — фрегат Type 26 HMS Birmingham

Новий фрегат призначений для боротьби з підводними човнами, захисту власних субмарин та авіаносців класу CVF Queen Elizabeth. Кораблі прийдуть на зміну фрегатам класу Type 23 у рамках проекту Global Combat Ship.

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На суднобудівній верфі в Глазго 4 квітня розпочалися роботи над останнім фрегатом класу Type 26 HMS Birmingham Королівського флоту Великобританії, який отримає назву Forward. Таким чином, новий мисливець за підводними човнами стане четвертим судном, що доповнить фрегати того ж класу Sheffield, Newcastle, Edinburgh і London, які прийдуть на зміну кораблям Type 23 в рамках проєкту Global Combat Ship (GCS). Про це повідомляє пресслужба британського Королівського флоту.

На церемонії закладання кіля майбутнього фрегата були присутні заступник міністра оборони Великобританії Алекс Чалк, ветерани британського крейсера HMS Brum, співробітники оборонної компанії BAE Systems та VIP-персони з Бірмінгема.

"Міністерство оборони, BAE Systems і все підприємство зі створення кораблів Type 26 впоралися з цим завданням. Багато хто вклав всю душу у будівництво цих кораблів, які залишать після себе спадщину на десятиліття — і забезпечать майбутнім екіпажам Королівського флоту значну оперативну перевагу перед тими, хто хотів би завдати нам шкоди", — заявив керівник програми будівництва фрегатів коммодор Стів Робертс.

Процес будівництва фрегата Type 26

Що відомо про новий фрегат Type 26

Повідомляється, що HMS Birmingham – перший корабель із другої партії фрегатів класу Type 26, яка включає п'ять одиниць. За ним підуть Sheffield, Newcastle, Edinburgh, London та приєднаються до початкового тріо HMS Glasgow, Cardiff та Belfast, які на цей час перебувають у стадії будівництва.

Новий протичовновий корабель вартістю 840 млн фунтів стерлінгів матиме повну водотоннажність у межах 8 000 тонн, при цьому довжина корпусу становитиме 150 метрів, ширина – 21 метр. Корабель розвиватиме швидкість понад 26 вузлів (48 км на годину), дальність плавання – 7 000 морських миль (близько 13 000 км). Чисельність екіпажу – 157 осіб.

Ілюстрація фрегата Type 26. Джерело: Royal Navy

Фрегат буде оснащений системою протиракетної оборони Sea Ceptor, 5-дюймовим знаряддям середнього калібру, радаром середньої дальності, потужними гідролокаторами, вертикальною пусковою шахтою для ракетних систем Mk41, а також гелікоптером Merlin або Wildcat.

Установка вертикального пуску Mk41 дозволить використовувати крилаті ракети Tomahawk, протичовнові ракети ASROC та протикорабельні ракети AGM-158C LRASM. Також арсенал фрегата включає 127-мм артустановку, 30-мм та 20-мм гармати.

Фрегати класу Type 26 позиціонуються як малопомітні бойові кораблі з низькою акустичною сигнатурою та призначені для боротьби з підводними човнами, захисту власних субмарин і нових авіаносців класу CVF Queen Elizabeth.

Раніше повідомлялося, що в Китаї спустили на воду два новітні есмінці Type 052D Kunming, які доповнили військовий флот Народної визвольної армії. Кораблі мають безліч удосконалень у плані дизайну, систем навігації та виявлення, а також озброєні керованими ракетами.