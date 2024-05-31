Германия интегрирует IRIS-T SLM на фрегаты F125: в чем преимущества решения (фото)

Интеграция зенитно-ракетного комплекса в боевой корабль имеет ряд сложностей, поскольку установка системы вертикального пуска ракет потребует значительных изменений в конструкции фрегата.

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Немецкая компания Diehl Defence планирует интеграцию зенитной ракеты IRIS-T SLM в систему вертикального пуска Mk41 компании Lockheed Martin на фрегаты класса Baden-Württemberg (F125) ВМС Германии. Эти фрегаты в настоящее время считаются недостаточно вооруженными, что делает их подходящими кандидатами для такой интеграции, сообщает Army Recognition.

На данный момент основное вооружение фрегатов F125 включает:

127-мм главную пушку Oto Melara, ограниченную по эффективности против воздушных целей;

два 27-мм орудия Mauser MLG 27;

восемь 12,7-мм тяжелых пулеметов;

ракетную систему ближнего радиуса действия RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) в двух 21-ячеечных пусковых установках.

Фрегат класса Baden-Württemberg Фото: Defense Express

Однако фрегаты F125 не оснащены зенитными ракетами дальнего действия, такими как Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), что делает их, по мнению обозревателей, уязвимыми перед высокоскоростными маневрирующими противокорабельными крылатыми ракетами и другими воздушными угрозами.

Проблемы и решения интеграции

В силу этого Diehl Defence рассматривает ракету IRIS-T SLM как жизнеспособный вариант для фрегатов F125. Боеприпас комплекса имеет максимальная дальность 40 км и высоту поражения до 20 км, что позволяет поражать различные воздушные угрозы, включая самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Наведение осуществляется с использованием инерциальной навигации с GPS и радиолокационной связью для среднего курса и инфракрасного искателя для терминальной фазы.

Между тем интеграция системы на фрегаты имеет ряд сложностей. Потенциальной проблемой является текущее использование пространства перед пусковой установкой RAM на носовой палубе, которое было перепрофилировано под спортивную комнату. Установка системы вертикального пуска (VLS) потребует значительных изменений в конструкции корабля, поэтому Diehl Defence предлагает альтернативное решение – установка пусковых установок IRIS-T SLM в конфигурации, аналогичной сухопутной версии ЗРК. В этом варианте пусковые установки будут находиться в горизонтальном положении в "походном" порядке и переводиться в вертикальное положение для боевой стрельбы.

Важно

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Таким образом инженеры Diehl Defence подсчитали, что мертвую зону IRIS-T SLM можно будет перекрыть за счет уже имеющегося вооружения фрегатов. Интеграция самого ЗРК потребует минимальных усилий, поскольку радар и система управления уже совместимы.

"Компания заявила, что запуск ракет IRIS-T SLM с корабля в неспокойном море не должен вызывать проблем, поскольку ракета адаптирована к версии "воздух-воздух", способной выдерживать значительные физические нагрузки. Однако они подчеркивают, что пусковые установки, контейнеры и ракеты должны быть устойчивы к коррозии соленой воды, и Diehl в настоящее время оценивает это требование", — подытожили обозреватели.

Напомним, в Украину 24 мая прибыла еще одна установка противовоздушной обороны IRIS-T SLM. По информации Der Spiegel, Германия обещала предоставить девять таких комплексов, ориентировочная стоимость которых — 140-178 млн евро.